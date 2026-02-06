10 причин, чому ця криптозима буде найгіршою в історії (штучний інтелект теж звинуватили)

Біткоїн використав усі причини та пояснення, які протягом багатьох років спонукали людей вкладати гроші в першу криптовалюту. Тепер на нього чекає «найгірша в історії криптозима», переконані експерти.

З моменту свого піку в жовтні 2025 року біткоїн впав приблизно на 50%. Найбільший приватний власник цієї монети, компанія Strategy, яка утримує понад 700 000 BTC, заявила про чистий збиток у розмірі $12 млрд за підсумками четвертого кварталу. Хоча це не найглибше падіння за всю історію криптоіндустрії, перспективи зростання біткоїну зараз найбільш туманні. Цьому є відразу кілька причин:

Міжнародна політика, яку проводить адміністрація президента Трампа, призвела до того, що майбутнє долара, мабуть, ще ніколи не було під таким сумнівом серед широкої громадськості. Це саме те середовище, де біткоїн, як довгі роки запевняли криптоєвангелісти, мав процвітати. Натомість люди не хочуть хеджувати ризики, вкладаючись в біткоїн, а стікаються до первісного безпечного активу: золота. У минулих просіданнях ентузіасти криптовалют могли казати собі щось на кшталт: «Ми так ранні! Все попереду!» Тепер ніхто на це більше не купується. Зараз існує безліч крипто-ETF. Немає жодних перешкод для того, щоб хтось інвестував у біткоїн. Він у мейнстрімі фінансового ринку. У соціальних мережах тихо — немає ніякого ажіотажу навколо «купуйте на падінні». Так, звичайно, все ще є безліч шахраїв, які розсилають спам у відповідях, але насправді немає онлайн-спільноти Bitcoin (чи навіть Ethereum), як це було кілька років тому. Незважаючи на безліч ETF, криптовалюти не отримали переваг від «інституційного прийняття» на Уолл-стріт. Зараз це повністю мейнстрім. Банки вкладають у стейблкоїни та пропонують токенізовані акції. Але це не йде на користь жодному з існуючих токенів. Вже немає «недружнього» до криптовалют керівництва SEC. З цим покінчено. В США неймовірно «криптодружня» адміністрація. І це, можливо, одна з причин, чому монети так добре продавалися протягом перших 10 місяців президентства Трампа. Але цей ресурс майже увесь втрачено. Криптовалюта втрачає популярність. Якщо ви талановитий IT-фахівець, чому ви займаєтесь криптовалютою, а не штучним інтелектом Штучний інтелект витісняє біткоїн. Обчислювальні ресурси переключились з майнінгу монет на центри обробки даних, де навчають LLM-моделі та обробляють запити користувачів чат-ботів. І це важливо. Ключовим елементом безпеки біткоїна є наявність надійної мережі майнерів, щоб запобігти атакам для зміни алгоритму BTC. Якщо хеш-потужність зменшується (тому що майнери переходять у новий бізнес), то наскільки безпечною залишається мережа BTC? І це не єдина проблема безпеки з боку штучного інтелекту. Постійний прогрес у квантових обчисленнях загрожує підірвати шифрування біткоїну. Криптовалюта всюди у файлах Епштейна. У оприлюднених документах пошук за запитом «bitcoin» дає 1520 результатів. Там також є інші монети. Іронія полягає в тому, що прихильники BTC рекламували цю монету як рішення для людей, яких виключили з банківської системи. Епштейна не виключили з банківської системи, хоча це, безумовно, могло вважатись ризиком для нього, враховуючи суперечки з JPMorgan. Попутний вітер для цифрових активів перетворився на зустрічний. Однією з головних історій бичачого зростання було зростання компаній, які інвестували в біткоїни, включаючи Strategy та інші. Ця бізнес-модель, м’яко кажучи, ніколи не була чіткою, але принаймні вони були постійними покупцями монет. Тепер вони стали великими власниками монет, і, можливо, в якийсь момент будуть змушені продавати ці монети.



Нагадаємо, співзасновник LinkedIn Рід Гоффман нещодавно заявив, що завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями.