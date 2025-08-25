logo

Новини 25/08/2025

13,4% українських айтівців готуються виїхати за кордон, 20% планують повернутись

Дмитро Сімагін

Журналіст

48% українських IT-фахівців (у 2024 — 51%) готуються емігрувати або думають про це без наявності чітких планів. З цього числа 2,5% активно готуються виїхати за кордон, ще 10,9% хочуть це зробити, як тільки чоловікам відкриють можливість виїзду з України. Про це свідчать результати опитування, проведеного DOU.

Найбільше хочуть виїхати з України чоловіки, які не мають бронювання чи відстрочку від служби в армії, а також ті, хто живе на сході та півдні країни. Найрідше думають про еміграцію айтівці, які вже відслужили — 31%.

Для чоловіків, які не мають бронювання чи відстрочку, найголовніша причина еміграції — страх мобілізації (назвали 78%).

Серед причин залишатися в Україні чи повертатися сюди найчастіше згадують про сім’ю та близьких людей (68% серед тих, хто в Україні та 62% серед тих, хто за кордоном). Ще одним важливим фактором є віра в Україну та бажання долучитися до її розвитку та відбудови (65% та 54%).

72% тих, хто планує повернутися в Україну, сумують за звичним побутом, мовою, культурою та іншими аспектами життя в Україні, а 42% не відчувають себе «своїми» в іншій країні. 

Схожі причини називають і ті, хто планує залишатися в Україні. 46% не хочуть починати «з нуля» в новій країні, 39% вважають послуги кращими в Україні, 32% не відчувають себе «своїми» за кордоном. 37% опитаних заявили, що їх все тут влаштовує.

Молоді айтівці віком до 25 років частіше хотіли б поїхати за кордон: 53% проти 45% серед фахівців віком від 30 років. Серед молоді більше тих, хто хотів би пожити за кордоном і повернутися (13% серед тих, кому до 25 років, проти 8% загалом серед всіх айтівців).

Плани про еміграцію не залежать від доходу чи фінансового становища: в групах з різним доходом активно готуються їхати 15-18% чоловіків.

Ті, хто живе у відносно безпечних регіонах, як правило, дещо рідше планують виїжджати. У Львові, Тернополі, Рівному, Чернівцях, Луцьку і Хмельницькому активно планують емігрувати менш як 12% айтівців.

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві

Серед тих, хто раніше виїхав, є такі, хто вже повернувся з еміграції в Україну. Серед жінок їх 14%, серед чоловіків — 3%.

IT-спеціалісти, які зараз проживають за кордоном, по-різному оцінюють свої плани на майбутнє. Майже половина (42%) ще не визначилися щодо повернення в Україну. 37% не планують повертатися. Готуються повернутися 20% айтівців.

У порівнянні з 2024 роком, зросла частка тих, хто не визначився щодо планів повернутись (42% проти 32% рік тому). Зменшилася частка тих, хто не планує повертатися (з 45% до 37%).

Найчастіше планують повернутися ті, хто зараз проживає в Угорщині (42%), Хорватії (37%) та Румунії (36%). Рідше планують повернутися в Україну з Канади (8%) і США (10%).

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech

 

13,4% українських айтівців готуються виїхати за кордон, 20% планують повернутись

Microsoft тестує функцію відновлення роботи Android-додатків у Windows 11

Ілон Маск відкрив код Grok 2.5 і пообіцяв зробити те саме з Grok 3

CEO Coinbase звільнив програмістів, які не використовували штучний інтелект

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

В інтерфейс GitHub додали панель агентів

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

Уряд США обіцяє не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній

Gemini 2.5 Pro тепер доступна в GitHub Copilot. Але тільки для платних користувачів

Google припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду Python

Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
