13,4% українських айтівців готуються виїхати за кордон, 20% планують повернутись

Партнер видання

48% українських IT-фахівців (у 2024 — 51%) готуються емігрувати або думають про це без наявності чітких планів. З цього числа 2,5% активно готуються виїхати за кордон, ще 10,9% хочуть це зробити, як тільки чоловікам відкриють можливість виїзду з України. Про це свідчать результати опитування, проведеного DOU.

Найбільше хочуть виїхати з України чоловіки, які не мають бронювання чи відстрочку від служби в армії, а також ті, хто живе на сході та півдні країни. Найрідше думають про еміграцію айтівці, які вже відслужили — 31%.

Для чоловіків, які не мають бронювання чи відстрочку, найголовніша причина еміграції — страх мобілізації (назвали 78%).

Серед причин залишатися в Україні чи повертатися сюди найчастіше згадують про сім’ю та близьких людей (68% серед тих, хто в Україні та 62% серед тих, хто за кордоном). Ще одним важливим фактором є віра в Україну та бажання долучитися до її розвитку та відбудови (65% та 54%).

72% тих, хто планує повернутися в Україну, сумують за звичним побутом, мовою, культурою та іншими аспектами життя в Україні, а 42% не відчувають себе «своїми» в іншій країні.

Схожі причини називають і ті, хто планує залишатися в Україні. 46% не хочуть починати «з нуля» в новій країні, 39% вважають послуги кращими в Україні, 32% не відчувають себе «своїми» за кордоном. 37% опитаних заявили, що їх все тут влаштовує.

Молоді айтівці віком до 25 років частіше хотіли б поїхати за кордон: 53% проти 45% серед фахівців віком від 30 років. Серед молоді більше тих, хто хотів би пожити за кордоном і повернутися (13% серед тих, кому до 25 років, проти 8% загалом серед всіх айтівців).

Плани про еміграцію не залежать від доходу чи фінансового становища: в групах з різним доходом активно готуються їхати 15-18% чоловіків.

Ті, хто живе у відносно безпечних регіонах, як правило, дещо рідше планують виїжджати. У Львові, Тернополі, Рівному, Чернівцях, Луцьку і Хмельницькому активно планують емігрувати менш як 12% айтівців.

Серед тих, хто раніше виїхав, є такі, хто вже повернувся з еміграції в Україну. Серед жінок їх 14%, серед чоловіків — 3%.

IT-спеціалісти, які зараз проживають за кордоном, по-різному оцінюють свої плани на майбутнє. Майже половина (42%) ще не визначилися щодо повернення в Україну. 37% не планують повертатися. Готуються повернутися 20% айтівців.

У порівнянні з 2024 роком, зросла частка тих, хто не визначився щодо планів повернутись (42% проти 32% рік тому). Зменшилася частка тих, хто не планує повертатися (з 45% до 37%).

Найчастіше планують повернутися ті, хто зараз проживає в Угорщині (42%), Хорватії (37%) та Румунії (36%). Рідше планують повернутися в Україну з Канади (8%) і США (10%).