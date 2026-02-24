21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

Управління Нацполіції у Львівській області заочно повідомило підозру громадянину Денису Ніколаєву в причетності до крадіжки 127 млн гривень з банківських рахунків компаній Зіновія Козицького — батька діючого голови Львівської ОВА Максима Козицького. Про це повідомляє видання Судовий репортер з посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.

12 листопада 2025 року до правоохоронних органів надійшла заява про факт несанкціонованого втручання в систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк». Кіберзлочинцю вдалось зробити платежі з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» на 78,5 млн гривень і з рахунків ТОВ «Енергопарк «Яворів» на суму близько 48,7 млн гривень.

За два дні до основної крадіжки хакер провів «тестову» або маскувальну операцію з поверненням невеликої суми (148,5 тис. грн), контактуючи з бухгалтерами компанії через месенджери.

Це допомогло встановити на комп’ютерах жертви архів «Документи.zip», при запуску якого відбулась інсталяція шкідливого програмного забезпечення. В підсумку кіберзлочинець отримав контроль над рахунком і здійснив платежі від імені компаній.

Поліція встановила особу підозрюваного. Ним виявився уродженець Хмельницького Денис Ніколаєв, 2004 р.н., зареєстрований в окупованому Донецьку. Його місце перебування поки невстановлене.

Відомо, що під час кібератаки із заволодіння коштами було використано 11 банківських установ, 7 рахунків юридичних компаній, 68 рахунків ФОП та 100 карточних рахунків, відкритих на підставних осіб (дропів).

З викрадених коштів Ніколаєв легалізував 104 мільйони гривень, перенаправивши їх на інші підконтрольні йому рахунки. Підозрюваний домовився про придбання автомобілів Cadillac ATS та BMW 320, перерахувавши за них близько мільйона гривень.

Зіновій Козицький — засновник групи компаній «Західнадрасервіс». Це найбільший приватний видобувач нафти та газу в західній Україні. Син підприємця Максим Козицький з лютого 2020 року займає посаду голови Львівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що хакер з Волинської області зламав комп’ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривень.

