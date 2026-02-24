banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/02/2026 09:44

21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

Дмитро Сімагін

Автор новин

Управління Нацполіції у Львівській області заочно повідомило підозру громадянину Денису Ніколаєву в причетності до крадіжки 127 млн гривень з банківських рахунків компаній Зіновія Козицького — батька діючого голови Львівської ОВА Максима Козицького. Про це повідомляє видання Судовий репортер з посиланням на сайт Офісу Генпрокурора.

12 листопада 2025 року до правоохоронних органів надійшла заява про факт несанкціонованого втручання в систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк». Кіберзлочинцю вдалось зробити платежі з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» на 78,5 млн гривень і з рахунків ТОВ «Енергопарк «Яворів» на суму близько 48,7 млн гривень.

За два дні до основної крадіжки хакер провів «тестову» або маскувальну операцію з поверненням невеликої суми (148,5 тис. грн), контактуючи з бухгалтерами компанії через месенджери.

Зіновій Козицький

Зіновій Козицький

Це допомогло встановити на комп’ютерах жертви архів «Документи.zip», при запуску якого відбулась інсталяція шкідливого програмного забезпечення. В підсумку кіберзлочинець отримав контроль над рахунком і здійснив платежі від імені компаній.

Поліція встановила особу підозрюваного. Ним виявився уродженець Хмельницького Денис Ніколаєв, 2004 р.н., зареєстрований в окупованому Донецьку. Його місце перебування поки невстановлене.

Відомо, що під час кібератаки із заволодіння коштами було використано 11 банківських установ, 7 рахунків юридичних компаній, 68 рахунків ФОП та 100 карточних рахунків, відкритих на підставних осіб (дропів). 

З викрадених коштів Ніколаєв легалізував 104 мільйони гривень, перенаправивши їх на інші підконтрольні йому рахунки. Підозрюваний домовився про придбання автомобілів Cadillac ATS та BMW 320, перерахувавши за них близько мільйона гривень.

Зіновій Козицький — засновник групи компаній «Західнадрасервіс». Це найбільший приватний видобувач нафти та газу в західній Україні. Син підприємця Максим Козицький з лютого 2020 року займає посаду голови Львівської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що хакер з Волинської області зламав комп’ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривень.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > 21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

Найбільш обговорювані статті

Момент незручності для Альтмана та Амодея: конфлікт стає персональнимМомент незручності для Альтмана та Амодея: конфлікт стає персональним
«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення
«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра
Програмістів рівня Senior/Lead запрошують до участі в кіберопераціях ЗСУ. Платять за результатПрограмістів рівня Senior/Lead запрошують до участі в кіберопераціях ЗСУ. Платять за результат
В Android з'явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google ДискВ Android з’явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google Диск
У 2027 році Apple представить три нові гаджети, в тому числі кулонУ 2027 році Apple представить три нові гаджети, в тому числі кулон
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLMAnthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
Після зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокуванняПісля зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокування
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачамВ Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

Всі навколо крадуть

«Стоять в чергах і нічого не купують»: ІТ-армія України зламала платіжні системи «Сбербанку» і «Тінькофф»

Російські хакери ламають акаунти українців завдяки вразливості WinRAR

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 1 місяць назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 5 днів назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 тиждень назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 5 днів назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

 24.02.2026 09:44

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

 24.02.2026 08:48

Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS

 23.02.2026 17:22

«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

 23.02.2026 16:12

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

 23.02.2026 14:47

IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн

 23.02.2026 11:56

Claude Code тепер шукає замість вас баги в коді

 23.02.2026 10:40

Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

 23.02.2026 08:47

Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск

 20.02.2026 17:06

Українець отримав 5 років ув'язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів

 20.02.2026 16:18

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
2.
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
3.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
4.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
5.
«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра
6.
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
7.
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
8.
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
9.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
10.
«Мало хто виживе»: інвестори продають акції компаній-розробників програмного забезпечення

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: