22% початківців витрачають більше року на пошук роботи в українському IT

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Розробка програмного забезпечення залишається найбільш привабливою професією для пошуку роботи в IT. 42% з тих, хто хоче працювати в галузі високих технологій, пробують себе в сфері розробки ПЗ. На другому місці — аналітики (12%). Про це свідчать результати опитування DOU серед 383 українців, які шукають свою першу роботу в ІТ.

Пошук роботи для людей без досвіду в ІТ значно складніший, ніж у професіоналів. 64% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, вже витратили на це понад два місяці, а 22% кандидатів шукають роботу понад рік. 75% розробників-початківців знаходяться в пошуку понад два місяці.

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Як і два роки тому, більшість (64%) тих, хто шукає нову роботу в ІТ, становлять світчери, які хочуть змінити свою нинішню професію на більш перспективну та високооплачувану. Ще 32% — це студенти чи випускники, які шукають першу роботу. Частка світчерів зменшилась — два роки тому вони становили 80%.

Чоловіки значно частіше обирають розробку, ніж інші спеціалізації (57%). Серед жінок бажаючих стати програмістом суттєво менше (22%), але серед них більше тих, хто обирає кар’єру в аналітиці (16%), QA (13%), UI/UX і Product Design (13%).

Ті, хто шукає першу роботу в ІТ, ставляться з відносним оптимізмом щодо перспектив українського ІТ-сектору у 2025 році. 28% очікують покращення ситуації в галузі проти 19% серед тих, хто вже працює в ІТ. Водночас, також 28% вважають, що ситуація погіршуватиметься (серед айтівців — 35%).

Шукачам першої роботи помітно важче, ніж IT-фахівцям з досвідом, потрапити на співбесіду. 36% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, не мали жодного інтерв’ю з потенційним роботодавцем. Серед тих, хто шукає нову роботу, понад 90% проходили хоча б одну співбесіду.

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