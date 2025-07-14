29% запитів до ChatGPT пов’язані з програмуванням. Рік тому було 44%

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Згідно зі статистичними даними, зібраними Sensor Tower за період з березня по квітень 2025 року, приблизно 29% запитів користувачів ChatGPT пов’язано в програмуванням.

Хоча це найбільш популярна категорія запитів, порівняно зі статистикою за 2024 рік фіксується зниження інтересу користувачів. Рік тому категорія програмування становила 44% від усіх запитів, повідомляє Visual Capitalist.

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Падіння кількості запитів може означали зростання популярності серед програмістів інших чат-ботів або збільшення кількості запитів в інших категоріях. Наприклад, тема економіки, фінансів та податків цього року демонструє зростання на 9% – до 13%.

ChatGPT залишається найпопулярнішим чат-ботом у світі. Незважаючи на те, що OpenAI не розкриває офіційної статистики щодо кількості користувачів, цю цифру можна оцінити побічно. Наприклад, 11 квітня 2025 року на заході TED 2025 Сем Альтман заявив Крісу Андерсону, що «приблизно 10% жителів планети користуються нашими моделями» — це вказує на значення 800 мільйонів користувачів.

Нагадаємо, що днями в офісі OpenAI посилили безпеку. У компанії Сема Альтмана побоюються, що вони є мішенню для китайських конкурентів, які також розробляють передові LLM-моделі.

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