800 000 робочих місць: як IT впливає на економіку України
Поки світ обговорює нові LLM-моделі, українське IT доводить свою ефективність не словом, а гривнею. Хоча в секторі високих технологій працює лише 305 000 людей, кожен з них додатково аплікує 2,29 робочого місця у фінансах, логістиці, освіті чи торгівлі. Разом це 800 000 робочих місць, стверджує дослідження Асоціації IT Ukraine, проведене спільно з DataDriven за підтримки Мінцифри.
Вітчизняна IT-галузь стала не просто частиною ринку, а справжнім стабілізатором державної економіки у турбулентні часи. Про це свідчать наступні показники:
|Показник
|Значення
|Чому це важливо
|Частка у ВВП
|3,2%
|Кожна 30-та гривня в країні створена айтівцями.
|Сплачені податки
|50+ млрд грн
|Це кошти на оборону, медицину та соціальні потреби.
|Зростання High-IT
|19,9%
|Технологічні компанії ростуть у 4 рази швидше за традиційний бізнес.
|Експортна виручка
|$6,7 млрд
|Стабільний приплив валюти, що підтримує курс гривні.
Чому IT — це «броня» нашої економіки?
- Стійкість до криз: Сегмент High-IT продемонстрував вражаючу адаптивність. У той час як загальне зростання менш цифровізованих сфер ледь сягнуло 4,7%, технологічний бізнес злетів майже на 20%. Це доводить: цифровізація — це не розкіш, а питання виживання.
- Дія.City як магніт: Спеціальний податковий простір продовжує залучати гравців. Сьогодні резиденти Дія.City забезпечують левову частку податкових надходжень галузі, створюючи прозорі умови для масштабування.
- Експортна географія: США залишаються нашим головним партнером (майже $2,4 млрд валютних надходжень). Також у топі — Мальта, Велика Британія та Ізраїль. Український код буквально працює по всьому світу.
Що це означає для українців?
IT-сектор перестав бути «річчю в собі». Сьогодні це 50 мільярдів аргументів на користь того, що майбутнє України — за інтелектуальним експортом. Технології дозволяють економіці залишатися гнучкою, навіть коли зовнішні обставини намагаються її зламати.
Галузь не просто платить податки — вона створює робочі місця для понад 300 000 спеціалістів, які інвестують у внутрішній ринок, підтримуючи малий та середній бізнес.
Нагадаємо, що українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю.
