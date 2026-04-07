800 000 робочих місць: як IT впливає на економіку України

Поки світ обговорює нові LLM-моделі, українське IT доводить свою ефективність не словом, а гривнею. Хоча в секторі високих технологій працює лише 305 000 людей, кожен з них додатково аплікує 2,29 робочого місця у фінансах, логістиці, освіті чи торгівлі. Разом це 800 000 робочих місць, стверджує дослідження Асоціації IT Ukraine, проведене спільно з DataDriven за підтримки Мінцифри.

Вітчизняна IT-галузь стала не просто частиною ринку, а справжнім стабілізатором державної економіки у турбулентні часи. Про це свідчать наступні показники:

Показник Значення Чому це важливо Частка у ВВП 3,2% Кожна 30-та гривня в країні створена айтівцями. Сплачені податки 50+ млрд грн Це кошти на оборону, медицину та соціальні потреби. Зростання High-IT 19,9% Технологічні компанії ростуть у 4 рази швидше за традиційний бізнес. Експортна виручка $6,7 млрд Стабільний приплив валюти, що підтримує курс гривні.

Чому IT — це «броня» нашої економіки?

Стійкість до криз: Сегмент High-IT продемонстрував вражаючу адаптивність. У той час як загальне зростання менш цифровізованих сфер ледь сягнуло 4,7% , технологічний бізнес злетів майже на 20% . Це доводить: цифровізація — це не розкіш, а питання виживання. Дія.City як магніт: Спеціальний податковий простір продовжує залучати гравців. Сьогодні резиденти Дія.City забезпечують левову частку податкових надходжень галузі, створюючи прозорі умови для масштабування. Експортна географія: США залишаються нашим головним партнером (майже $2,4 млрд валютних надходжень). Також у топі — Мальта, Велика Британія та Ізраїль. Український код буквально працює по всьому світу.

Що це означає для українців?

IT-сектор перестав бути «річчю в собі». Сьогодні це 50 мільярдів аргументів на користь того, що майбутнє України — за інтелектуальним експортом. Технології дозволяють економіці залишатися гнучкою, навіть коли зовнішні обставини намагаються її зламати.

Галузь не просто платить податки — вона створює робочі місця для понад 300 000 спеціалістів, які інвестують у внутрішній ринок, підтримуючи малий та середній бізнес.

Нагадаємо, що українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю.

