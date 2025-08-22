logo

22/08/2025

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Alibaba представила Qoder — нову платформу на базі штучного інтелекту для для генерації та редагування коду. Як повідомляє Yahoo Finance, Qoder має два режими роботи: Agent Mode та Quest Mode.

Agent Mode виступає як інтелектуальний помічник з написання коду, спрощуючи роботу програміста в завданнях базового рівня — користувач зберігає повний контроль над робочим процесом. У режимі Quest Mode платформа Qoder перетворюється на повноцінного розробника, який видає протестований і готовий до роботи код. Кодеру залишається скласти специфікації, делегувати завдання та спостерігати за їх виконанням. Qoder самостійно складає план роботи, розбиває завдання на послідовності дій, створює реалізації функцій, автоматизує тестування та валідацію, зрештою виконує все завдання від початку до кінця.

У документації Qoder точно не зазначено, на основі яких LLM-моделей працює ШІ-помічник. Він «автоматично» підбирає їх залежно від складності завдання – є «преміум» та «базові» моделі. Вартість їхнього використання залежить від ціни за 1 млн токенів в API компанії-провайдера.

Qoder може розібратися в складній базі коду, архітектурі, шаблонах проектування і логіці, що лежить в основі проекту. На базі цих даних система складає Wiki-репозиторій, тобто готує структуровану документацію щодо проекту. Функція довгострокової пам’яті дозволяє Qoder враховувати прийняті раніше рішення, стиль написання коду, проводити швидкий аналіз попередніх робіт для написання наступних у тому стилі.

Протягом кількох наступних тижнів Qoder буде повністю безкоштовним. Потім оголосять пробний період, який триватиме два тижні — з обмеженням кількості запитів до агента. Вартість платних тарифів визначатать пізніше.

 

