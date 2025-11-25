logo

Новини 25/11/2025 11:37

Amazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь Kiro

Дмитро Сімагін

Журналіст

Amazon пропонує своїм розробникам відмовитися від інструментів генерації коду від сторонніх компаній на користь власного сервісу Kiro, який запущено в липні. Про це йдеться у внутрішньому службовому повідомленні, з яким ознайомилося агентство Reuters.

У тексті, опублікованому на внутрішньому новинному сайті Amazon, компанія зазначила: «Хоча ми продовжуємо підтримувати існуючі інструменти, які використовуються сьогодні, ми не плануємо додатково популяризувати сторонні інструменти розробки на базі штучного інтелекту».

Далі компанія нагадує своїм програмістам, що «всі ви відіграєте вирішальну роль у формуванні продуктів Amazon, і ми використовуємо ваші відгуки для їхнього агресивного вдосконалення».

Схоже, що нові рекомендації забороняють співробітникам Amazon використовувати такі популярні інструменти кодування, такі як Codex від OpenAI, Claude Code від Anthropic та Cursor.

Варто зазначити, що з багатьма компаніями-розробниками цих продуктів Amazon має партнерські відносини. Наприклад, не так давно компанія Джеффа Безоса інвестувала близько $8 мільярдів в Anthropic та уклала семирічну угоду на $38 мільярдів з OpenAI про продаж хмарних обчислювальних послуг. Однак Amazon зараз відчайдушно бореться з репутацією, що вона відстає від конкурентів у розробці інструментів на базі штучного інтелекту, оскільки продукти таких конкурентів, як OpenAI та Google, значно популярніші серед користувачів, ніж Kiro.

 

