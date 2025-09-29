logo

29/09/2025

Android для платформи ПК з’явиться в наступному році

Google та Qualcomm працюють разом над тим, щоб перенести Android на платформу ПК. Це потенційно найбільша загроза, з якою коли-небудь стикалася компанія Microsoft, яка зараз панує на ринку операційних систем для ПК, повідомляє Windows Central.

Вже відомо, що Google планує перенести повний стек Android AI разом із додатками для Android та спільнотою розробників на нові ПК з Android.

Що стосується Qualcomm, то CEO цієї компанії Кріштіану Амон під час саміту Qualcomm Snapdragon зробив анонс, що найближчими місяцями Google об’єднає Android та ChromeOS для створення нової операційної системи для комп’ютерів.

«Це те, чого ми дуже чекаємо наступного року», — підтвердив представник Google, глава екосистеми Android Самір Самат.

Варто зазначити, що операційна система Chrome OS не здобула такого успіху, як сподівались в Google, тому немає жодної гарантії, що ПК на базі Android стануть популярними. 

Керівники Qualcomm та Google не уточнили, як вони працюватимуть над об’єднаною ОС. Однак відомо, що Qualcomm виробляє не тільки флагманський процесор для Android-смартфонів — Snapdragon 8 Elite 5-го покоління, який очікується в нових Samsung Galaxy, але й чіпи для ПК. Компанія анонсувала Snapdragon X2 Elite та Elite Extreme, заявивши, що це найефективніші чіпи для ПК на базі Windows.

Про те, що Google готується об’єднати ChromeOS та Android, журналісти повідомляли ще в липні. Деякі інсайдери відзначали, що компанія піде шляхом Apple і створить гібрид ChromeOS та Android для планшетів.

