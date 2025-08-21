logo

Новини 21/08/2025

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Anthropic включила Claude Code в корпоративні тарифи Enterprise та Team. Інструмент командного рядка, який раніше був доступний лише через індивідуальні облікові записи, тепер можна використовувати через преміум-ліцензії, які включають більше можливостей в рамках однієї підписки.

Користувачі, які працюють в одній організації, отримали більше адміністративних елементів керування. Наприклад, керівник команди може призначати окремим розробникам преміум-ліцензії залежно від їхньої ролі в проекті.

Варто зауважити, що що існуючі п’ятигодинні обмеження на використання Claude все ще діють для преміум-ліцензій в Enterprise та Team, так само як і для користувачів Max 5x.

Anthropic також оптимістично налаштована щодо інтеграції між Claude Code та чат-ботом Claude.ai, яким тепер можна гнучкіше керувати в корпоративному контексті. Компанії, які підписалися на новий пакет, можуть розробляти підказки Claude Code разом з чат-ботом Claude або глибше інтегрувати інструмент командного рядка у внутрішні джерела даних.

Завдяки оновленню планів користування Anthropic посилить свої позиції на ринку, конкуруючи з аналогічними інструментами від Google і GitHub, які з самого початку мали корпоративні ліцензії.

Запущений у червні, Claude Code швидко став одним із найпопулярніших інструментів командного рядка, пропонуючи більш агентний підхід, ніж традиційні інструменти на основі IDE. Ця популярність супроводжувалася деякими труднощами зростання, оскільки окремі користувачі сервісу стикалися з неочікуваними обмеженнями використання. Нова корпоративна ліцензія частково є відповіддю на ці проблеми, дозволяючи компаніям встановлювати детальний контроль витрат, який можна масштабувати для інтенсивного використання.

