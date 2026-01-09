Anthropic оновлює Claude Code до версії 2.1.0

Компанія Anthropic випустила Claude Code у версії 2.1.0, яка стала помітним оновленням цього популярного інструменту вайб-кодингу. Як повідомив керівник Claude Code Борис Черні, у реліз включили 1096 комітів з новими функціями та виправленнями.

Серед найбільш цікавих оновлень Claude Code варто виділити:

Комбінація клавіш Shift+Enter тепер дозволяє переносити рядки коду.

Гаряче перезавантаження skills, завдяки чому нові або оновлені ~/.claude/skills стають доступними негайно без перезапуску сеансів.

Нові skills: розгалужений контекст, підтримка користувацьких агентів, виклик за допомогою /.

Агенти більше не зупиняються, коли ви відмовляєте у використанні інструменту.

Можливість налаштувати модель для відповіді вашою мовою (наприклад, японською, іспанською).

Підтримка шаблонів для дозволів інструментів: наприклад, Bash (*-h*).

Перенесення за допомогою команди /teleport вашого сеансу до http://claude.ai/code.

Нова версія Claude Code 2.1.0 зменшує ручне форматування, необхідне для керування агентами в різних сеансах, інструментах та середовищах, дозволяючи командам витрачати менше часу на налаштування та більше часу на розробку.

Спочатку створений як внутрішній інструмент Anthropic, Claude Code набуває все більшої популярності серед досвідчених користувачів, особливо тих, хто створює автономні робочі процеси, експериментує з інструментами агентів та інтегрує Claude в термінальні конвеєри.

Claude Code доступний для передплатників Claude Pro ($20/місяць), Claude Max ($100/місяць), Claude Team (преміум-місце, $150 на місяць) та Claude Enterprise (змінна ціна).

Команди /teleport та /remote-env вимагають доступу до веб-інтерфейсу Claude Code за адресою claude.ai/code. Повні інструкції з встановлення та документація доступні за адресою code.claude.com/docs/en/setup.

Нагадаємо, що кілька днів тому деякі розробники поскаржились на несподівані обмеження в Claude Code.