Anthropic представила нове покоління ШІ-моделей Claude 4 Opus та Sonnet

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Компанія Anthropic оголосила про запуск Claude 4 — першої великої модернізації свого флагманського ШІ після сімейства Claude 3. Моделі Opus 4 і Sonnet 4 орієнтовані на тривалі автономні завдання, покращене програмування й роботу агентів, а також містять низку нових функцій безпеки та керування «мисленням».

Чим вирізняється Claude 4 Opus

Найкраще кодування на ринку. Внутрішні тестування Anthropic показують, що Opus 4 перевершує Google Gemini 2.5 Pro, OpenAI o3 Reasoning і GPT-4.1 у задачах програмування та використання зовнішніх інструментів. Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Довга автономна робота. У випробуваннях для корпоративних клієнтів модель самостійно рефакторила великий код протягом семи годин без втручання людини.

Агентність, перевірена Pokémon. Opus 4 зміг безперервно грати у Pokémon Red 24 години, тоді як попередня версія трималася лише 45 хвилин — показник покращеної пам’яті та планування.

Claude 4 Sonnet — продуктивна «робоча конячка»

Sonnet 4 замінює версію 3.7 як універсальний помічник: він дешевший, але успадковує більшість інтелектуальних покращень Opus, зокрема на 65% меншу схильність до «лайф-хаків» (reward hacking) і точніше зберігання контексту при довгих сесіях.

Нові функції: «розширене мислення» і «thinking summaries»

Користувачі можуть перемикати модель між «швидкою відповіддю» й «глибоким розмірковуванням» (extended thinking), а короткі «thinking summaries» пояснюють логіку кроків Claude, роблячи роботу агресивно-тривалих агентів прозорішою.

Безпека на рівні ASL-3

Через підвищену потужність Opus 4 Anthropic вперше активувала для нього рівень захисту AI Safety Level 3: посилена кібербезпека, анти-джейлбрейк-класифікатори, програма винагород за вразливості та політика Responsible Scaling Policy. Sonnet 4 залишився у рамці ASL-2.

Доступність і ціни

Модель Вхідні токени Вихідні токени Де доступна Claude 4 Opus $15 / млн $75 / млн Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI; плани Pro/Max/Team/Enterprise Claude 4 Sonnet $3 / млн $15 / млн Ті самі сервіси; також у безкоштовному плані Claude

Навіщо це ринку

Запуск Claude 4 зміщує фокус від розмовних чат-ботів до «віртуальних співпрацівників», здатних годинами виконувати складні робочі процеси — від масового рефакторингу коду до управління маркетинговими кампаніями. Аналітики очікують, що конкуренти (OpenAI, Google, Meta) пришвидшать власні оновлення, аби наздогнати агентну продуктивність Opus 4.

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