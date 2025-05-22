Anthropic представила нове покоління ШІ-моделей Claude 4 Opus та Sonnet
Компанія Anthropic оголосила про запуск Claude 4 — першої великої модернізації свого флагманського ШІ після сімейства Claude 3. Моделі Opus 4 і Sonnet 4 орієнтовані на тривалі автономні завдання, покращене програмування й роботу агентів, а також містять низку нових функцій безпеки та керування «мисленням».
Чим вирізняється Claude 4 Opus
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Найкраще кодування на ринку. Внутрішні тестування Anthropic показують, що Opus 4 перевершує Google Gemini 2.5 Pro, OpenAI o3 Reasoning і GPT-4.1 у задачах програмування та використання зовнішніх інструментів.
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Довга автономна робота. У випробуваннях для корпоративних клієнтів модель самостійно рефакторила великий код протягом семи годин без втручання людини.
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Агентність, перевірена Pokémon. Opus 4 зміг безперервно грати у Pokémon Red 24 години, тоді як попередня версія трималася лише 45 хвилин — показник покращеної пам’яті та планування.
Claude 4 Sonnet — продуктивна «робоча конячка»
Sonnet 4 замінює версію 3.7 як універсальний помічник: він дешевший, але успадковує більшість інтелектуальних покращень Opus, зокрема на 65% меншу схильність до «лайф-хаків» (reward hacking) і точніше зберігання контексту при довгих сесіях.
Нові функції: «розширене мислення» і «thinking summaries»
Користувачі можуть перемикати модель між «швидкою відповіддю» й «глибоким розмірковуванням» (extended thinking), а короткі «thinking summaries» пояснюють логіку кроків Claude, роблячи роботу агресивно-тривалих агентів прозорішою.
Безпека на рівні ASL-3
Через підвищену потужність Opus 4 Anthropic вперше активувала для нього рівень захисту AI Safety Level 3: посилена кібербезпека, анти-джейлбрейк-класифікатори, програма винагород за вразливості та політика Responsible Scaling Policy. Sonnet 4 залишився у рамці ASL-2.
Доступність і ціни
|Модель
|Вхідні токени
|Вихідні токени
|Де доступна
|Claude 4 Opus
|$15 / млн
|$75 / млн
|Anthropic API, Amazon Bedrock, Google Vertex AI; плани Pro/Max/Team/Enterprise
|Claude 4 Sonnet
|$3 / млн
|$15 / млн
|Ті самі сервіси; також у безкоштовному плані Claude
Навіщо це ринку
Запуск Claude 4 зміщує фокус від розмовних чат-ботів до «віртуальних співпрацівників», здатних годинами виконувати складні робочі процеси — від масового рефакторингу коду до управління маркетинговими кампаніями. Аналітики очікують, що конкуренти (OpenAI, Google, Meta) пришвидшать власні оновлення, аби наздогнати агентну продуктивність Opus 4.
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