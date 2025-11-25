logo

25/11/2025 09:45

Anthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванні

Дмитро Сімагін

Журналіст

Anthropic випустила нову LLM-модель Claude Opus 4.5. Стверджується, що це найкраща модель у світі для кодування та роботи з агентами. Компанія запевняє, що Opus 4.5 перевершила всіх людей на іспиті, який вона проводить для потенційних кандидатів на посаду розробника ПЗ, у межах встановленого двогодинного ліміту.

Завдання, які були майже неможливими для попередньої флагманської моделі Sonnet 4.5 лише кілька тижнів тому, тепер цілком досяжні. Claude Opus 4.5 працює довше, робить більше та вимагає менше втручання.

Вартість доступу до Claude Opus 4.5 становить $5 за 1 мільйон вхідних токенів та $25 за 1 мільйон вихідних токенів. Це значно нижче, ніж ціна в $15/75 для попередника Claude Opus 4.1. Цей крок робить передові можливості LLM доступними для ширшого кола розробників та команд.

У програмуванні Opus 4.5 відповідає найкращому результату Sonnet 4.5, але використовує на 76% менше вихідних токенів. Також Opus 4.5 перевищує продуктивність Sonnet 4.5 на 4,3%, використовуючи при цьому на 48% менше токенів.

У бенчмарках Claude Opus 4.5 перевершує усі інші моделі-конкуренти, в тому числі нещодавно представлені Gemini 3 Pro, GPT-5.1 та спеціалізовану модель кодування під назвою Codex Max, яка може працювати автономно протягом тривалого часу. Нова модель від Anthropic досягла 80,9% у SWE-bench Verified — бенчмарку, що вимірює реальні завдання програмної інженерії, перевершивши OpenAI GPT-5.1-Codex-Max (77,9%), Sonnet 4.5 (77,2%) та Google Gemini 3 Pro (76,2%), згідно з даними компанії.

Opus 4.5 більш стійка до хакерських атак швидкого впровадження з використанням оманливих інструкцій, щоб обдурити модель та змусити її поводитися шкідливо. Opus 4.5 важче обдурити за допомогою шкідливих запитів, ніж будь-яку іншу передову модель.

Ще однією приємною новиною стало оновлення Claude Code. В інструменті з’явився режим планування, який створює точніші плани та виконує їх ретельніше — Claude заздалегідь ставить уточнюючі запитання, а потім створює файл plan.md, який користувач може редагувати перед виконанням.

Claude Code тепер також доступний у десктопному додатку, що дозволяє вам запускати кілька локальних та віддалених сеансів паралельно: один агент може виправляти помилки, інший досліджує GitHub, а третій оновлює документацію.

 

Anthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванні

 25.11.2025 09:45

Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2

 24.11.2025 16:56

Microsoft і GitHub об'єднали свої інструменти пошуку багів

 24.11.2025 15:36

Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою

 24.11.2025 12:00

ІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяців

 24.11.2025 10:36

Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування

 24.11.2025 09:40

Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки

 21.11.2025 17:10

Telegram оновлено: з'явились прямі ефіри в сторіз і повторювані повідомлення в чатах

 21.11.2025 15:47

Perplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелекту

 21.11.2025 12:42

Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%

 21.11.2025 11:43

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
