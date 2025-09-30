logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 30/09/2025 09:46

Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Anthropic випустила нову LLM-модель Claude Sonnet 4.5, яку описано як найкращу в світі модель для програмування та найпотужнішу модель для створення складних агентів. Також представлено SDK Claude Agent — набір інструментів, які допомагають розробникам створювати агентів на основі Claude Code.

За результатами бенчмарку SWE-bench Verified, яке вимірює реальні здібності до програмного кодування, Claude Sonnet 4.5 є лідером з показником 82%. По бенчмарку OSWorld, який тестує моделі штучного інтелекту на реальних комп’ютерних завданнях, Sonnet 4.5 теж лідирує з 61,4%.

Anthropic стверджує, що Claude Sonnet 4.5 під час тестування автономно працювала 30 годин, написавши 11 000 рядків коду для створення чат-додатку, подібного до Slack або Teams.

Модель також демонструє покращені можливості в широкому спектрі завдань, включаючи міркування та математику.

Що стосується інших оновлень: 

  • в інструмент кодування Claude Code додано контрольні точки — одну з найбільш запитуваних функцій, які дозволяють миттєво повернутися до попереднього стану; 
  • в інтерфейс терміналу додано вбудоване розширення VS Code;
    • Спецпроєкти
    Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
    Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
    Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
    Ефективний моніторинг сучасного PHP-застосунку. Як тут працюють системи спостереження Observability?
  • до Claude API додана нова функцію редагування контексту та інструмент пам’яті, що дозволяє агентам працювати довше та обробляти ще більш складні завдання;
  • у додатках Claude внесено виконання коду та створення файлів (електронних таблиць, слайдів та документів); 
  • розширення Claude for Chrome стало доступним для користувачів Max, які приєдналися до списку очікування минулого місяця.

Модель Claude Sonnet 4.5 вже доступна для використання через Claude API. Ціна залишається такою ж, як і у Claude Sonnet 4, і становить $3/$15 за мільйон токенів.

Спецпроєкти
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві

 

Головна > Новини > Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»

Найбільш обговорювані статті

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World ModelMeta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open sourceПлатформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source
Google запускає в Україні пільговий тарифний план передплати Google AI PlusGoogle запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідженняДві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження
Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софтуПрограмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту
OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати кодOpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код
Куди інвестують українці у 2025 році?Куди інвестують українці у 2025 році?
Хакери знову атакують Python-розробників, пропонуючи фейковий сайт PyPiХакери знову атакують Python-розробників, пропонуючи фейковий сайт PyPI
Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Anthropic запускає API для веб-пошуку на базі Claude

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні

Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 4 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
Новини - 4 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Новини

Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

 2 години назад

Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

 3 години назад

OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»

 6 години назад

Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working

 7 години назад

Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»

 9 години назад

Гороховський, Клопотенко, Янович, OTOY «заварять» БОРЩ: нова конференція в Києві про силу єдності та партнерство від Vector та I AM IDEA

 10 години назад

Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників

 1 день назад

Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

 1 день назад

«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників

 1 день назад

«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік

 1 день назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
2.
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
3.
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
4.
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
5.
Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source
6.
OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код
7.
Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML
8.
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
9.
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
10.
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: