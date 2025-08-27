logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 27/08/2025

Anthropic випустила браузерну версію агента Claude

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Anthropic оголосила про випуск дослідницької preview-версії браузерного агента на базі моделей сімейства Claude. Агент Claude for Chrome поки доступний для групи з 1000 передплатників тарифного плану Anthropic Max, вартість якого становить від $100 до $200 доларів на місяць. Всі інші користувачі можуть записатись в список очікування, пише TechCrunch.

Додавши розширення від Anthropic до свого браузера Chrome, користувачі тепер можуть вести діалог з Claude в боковому вікні, яке зберігає контекст усього, що відбувається в їхньому браузері. Користувачі також можуть надати агенту Claude дозвіл виконувати в браузері дії та деякі типи завдань від свого імені.

За бажання можна обмежити доступ агента Claude до певних сайтів у налаштуваннях розширення. Відомо, що Anthropic за замовчуванням заблокувала Claude доступ до веб-сайтів, які пропонують фінансові послуги, контент для дорослих і піратський контент. Компанія також стверджує, що браузерний агент Claude буде запитувати дозвіл користувача, перш ніж здійснювати дії з високим рівнем ризику, такі як публікації постів, купівля товарів або введення особистих даних.

Останнім часом браузери стали полем битви для компаній штучного інтелекту, які прагнуть використовувати браузерні розширення для забезпечення тіснішої інтеграції між системами штучного інтелекту та їхніми користувачами. Компанія Perplexity нещодавно запустила власний браузер Comet, який має вбудованого агента штучного інтелекту. OpenAI близька до запуску власного браузера, який, за чутками, матиме схожі функції з Comet. Тим часом Google за останні місяці запустила інтеграцію Gemini з Chrome.

