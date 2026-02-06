Anthropic випустила Claude Opus 4.6 з підтримкою довгого контексту

Anthropic оголосила про реліз Claude Opus 4.6, яка, за словами компанії, є її найпотужнішою моделлю для виконання складних корпоративних завдань.

Opus 4.6 (у бета-версії) підтримує введення даних обсягом до 1 мільйона токенів, що робить її першою моделлю цієї серії з довгим контекстом. Нова модель може обробляти в одному запиті до 1500 сторінок тексту, до 30 000 рядків коду або понад годину відео. Попередня флагманська модель Claude Opus 4.5 підтримувала контекст до 200 000 токенів.

Під час внутрішнього стрес-тестування 16 агентів написати за допомогою Claude Opus 4.6 з нуля компілятор C на базі Rust, здатний компілювати ядро ​​Linux. За майже 2000 робочих сесій Claude Code було написано 100 000 рядків коду готового інструмента, який може зібрати Linux 6.9 на x86, ARM та RISC-V. На запити API було витрачено $20 000.

Як стверджують в Anthropic, нова модель виявила понад 500 раніше невідомих вразливостей нульового дня в бібліотеках з відкритим кодом практично без жодних підказок. Команда надала моделі лише все необхідне для виконання роботи — доступ до Python та інструментів аналізу вразливостей, включаючи класичні налагоджувачі та фаззери, — але жодних конкретних інструкцій чи спеціалізованих знань.

Разом з Claude Opus 4.6 компанія представила нову функцію Agent Teams, яка «дозволяє Claude Code працювати так, як це робить справжня команда програмістів. Замість того, щоб один агент послідовно виконував завдання, ви можете розділити роботу між кількома агентами, кожен з яких відповідає за свою частину та безпосередньо координує її з іншими».

Мішель Катаста, президент компанії Replit, сказала: «Claude Opus 4.6 — це величезний крок вперед для агентного планування. Він розбиває складні завдання на незалежні підзадачі, запускає інструменти та субагенти паралельно і визначає блокуючі фактори з справжньою точністю».

Модель Claude Opus 4.6 вже доступна на claude.ai, через API та всіх основних хмарних платформах. Ціна на токени для користувачів API не змінилася з попереднього релізу.