Новини 09/04/2026 14:52

Anthropic запускає Claude Managed Agents: платформу керування агентами

Дмитро Сімагін

Редактор

Компанія Anthropic зробила серйозний крок у розвитку агентного штучного інтелекту, представивши публічну бета-версію Claude Managed Agents. Це спеціалізована платформа для розробки, масштабування та управління автономними агентами. 

Anthropic запускає Managed Agents: Claude тепер керує комп’ютером

Тепер програмістам не потрібно турбуватися про технічні «нутрощі» — вони можуть зосередитись виключно на логіці роботи своїх цифрових помічників. Документація платформи доступна за цим посиланням.

Що це дає розробникам?

Раніше створення надійного агента, який міг би самостійно виконувати багатоетапні завдання, вимагало величезних ресурсів для підтримки стабільної інфраструктури. Anthropic вирішує цю проблему, пропонуючи:

  • Готову екосистему: Інструменти для безшовного підключення API та зовнішніх сервісів.
  • Функцію Computer Use: Агенти можуть буквально «бачити» екран комп’ютера, рухати курсором, натискати кнопки та вводити текст, імітуючи дії людини.
  • Високу надійність: Платформа оптимізована під моделі сімейства Claude, що забезпечує мінімальну затримку та високу точність виконання команд.
  • Безпеку корпоративного рівня: Anthropic робить акцент на тому, що дані залишаються захищеними, а дії агентів — контрольованими.

Чому це важливо?

Anthropic стверджує, що за допомогою Claude Managed Agents деякі команди вже працюють у 10 разів швидше в різних виробничих сценаріях використання:

  • Агенти кодування, які читають кодову базу, планують виправлення та відкривають запит на вирішення проблем.
  • Агенти з продуктивності, які приєднуються до проекту, беруть на себе завдання та виконують роботу разом з рештою команди.
  • Фінансові та юридичні агенти, які обробляють документи та витягують те, що важливо. У кожному випадку доставка за лічені дні означала швидше надання цінності користувачам.

Ми переходимо від ери «чат-ботів», які просто відповідають на запитання, до ери «агентів», які виконують роботу. Нова інфраструктура дозволяє автоматизувати складні бізнес-процеси: від обробки клієнтських запитів у техпідтримці до складного аналізу даних та управління програмним забезпеченням без участі людини.

Основні технічні можливості Claude Managed Agents:

Функція Опис
Tool Use Можливість Claude викликати зовнішні функції та інструменти в реальному часі.
Scalability Легке розгортання тисяч агентів одночасно без втрати продуктивності.
Observability Детальні логи та інструменти моніторингу для відстеження кожного кроку агента.

Реліз Claude Managed Agents посилює конкуренцію з OpenAI та іншими гігантами, які також активно працюють над «операційними системами» для ШІ-агентів. Anthropic прагне стати головним вибором для бізнесу завдяки своїй філософії безпечного та передбачуваного ШІ.

Нагадаємо, що в компанії Anthropic програмісти «вже кілька місяців не пишуть код руками».

