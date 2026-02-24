banner
banner
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/02/2026 11:55

Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

Дмитро Сімагін

Автор новин

Компанія Anthropic звинуватила трьох провідних китайських розробників штучного інтелекту — DeepSeek, Moonshot та MiniMax. Їм закидають використання дистиляції в «промислових масштабах» для незаконного вдосконалення власних моделей на базі відповідей Claude. Загалом зафіксовано 16 мільйонів обмінів даними через мережу з 24 000 шахрайських облікових записів, пише Tom’s Hardware.

Дистиляція — це метод, коли менша модель навчається на результатах більш потужної LLM. Хоча технологія є законною для внутрішніх потреб, Anthropic вважає, що дії китайців порушують ліцензійну угоду та експортний контроль США. Головний ризик полягає в тому, що іноземні лабораторії можуть інтегрувати американські напрацювання у військові та розвідувальні системи, обходячи встановлені обмеження.

Фахівці DeepSeek використовували складні проксі-системи, які Anthropic називає «кластерами гідри». Вони розподіляли трафік між тисячами акаунтів, змішуючи запити на вилучення даних зі звичайними питаннями, щоб уникнути блокування. Активність ботів видала аномально висока повторюваність та фокус на специфічних навичках.

Масштаби втручання:

  • MiniMax: Найбільша кампанія (13 млн запитів). Компанія миттєво перемикала трафік на кожну нову модель Claude протягом 24 годин після релізу.
  • Moonshot (Kimi): 3,4 млн запитів, зосереджених на кодуванні, комп’ютерному зорі та агентному мисленні.
  • DeepSeek: 150 тис. запитів, націлених на логічне міркування та переписування політично чутливого контенту для обходу цензури.

На відміну від OpenAI, яка раніше лише натякала на подібні дії з боку DeepSeek, Anthropic надала вичерпні технічні докази промислового шпигунства у сфері ШІ.

Нагадаємо, що американські військові хочуть, щоб OpenAI та Anthropic зробили для військових спеціальні версії LLM «без обмежень».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

Найбільш обговорювані статті

Google повертає лідерство: нова модель Gemini 3.1 Pro демонструє рекорди продуктивностіGoogle повертає лідерство серед LLM: нова модель Gemini 3.1 Pro демонструє рекорди продуктивності
«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра
Програмістів рівня Senior/Lead запрошують до участі в кіберопераціях ЗСУ. Платять за результатПрограмістів рівня Senior/Lead запрошують до участі в кіберопераціях ЗСУ. Платять за результат
В Android з'явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google ДискВ Android з’явиться функція автоматичного копіювання файлів на Google Диск
У 2027 році Apple представить три нові гаджети, в тому числі кулонУ 2027 році Apple представить три нові гаджети, в тому числі кулон
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLMAnthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
Після зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокуванняПісля зламу Notepad++ захистили за допомогою подвійного блокування
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачамВ Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram«Заблокувати контент з України»: Кремль нарешті озвучив головну вимогу до Telegram
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Claude тепер може створювати та редагувати файли

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Розробники фактично пишуть код лише 16% робочого часу

Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Anthropic тестує веб-додаток Claude Code

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

Витік чутливих даних та цензура. Експерт розповів про ризики використання DeepSeek

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

DeepSeek скоротила розробку своєї моделі, скориставшись бібліотеками OpenAI

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Meta випустила «економну» ШІ-модель Llama 3.3 з відкритим кодом

Нова LLM-модель Claude 4 Opus може «здати» свого власника в поліцію

Незважаючи на зарплати в $2 мільйони, Meta не може утримати фахівців зі штучного інтелекту

Чат-бот Anthropic Claude тепер вміє писати та запускати JavaScript-код

Українські та європейські вчені випустили MamayLM — першу україномовну LLM-модель

GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 1 місяць назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 5 днів назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 2 тижні назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 тиждень назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 5 днів назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 2 тижні назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

Новини

Anthropic звинувачує китайські компанії в масовій крадіжці можливостей Claude

 24.02.2026 11:55

21-річний хакер викрав 127 млн грн у компаній батька голови Львівської ОВА: відразу купив собі Cadillac та BMW

 24.02.2026 09:44

Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

 24.02.2026 08:48

Помилка в інструменті кодування Amazon Kiro призвела до 13-годинного збою в роботі AWS

 23.02.2026 17:22

«Стягнення майна через Дію»: Мінцифри цифровізує виконання судових рішень

 23.02.2026 16:12

Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

 23.02.2026 14:47

IT-галузь додатково принесла українській економіці $210 млн

 23.02.2026 11:56

Claude Code тепер шукає замість вас баги в коді

 23.02.2026 10:40

Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом

 23.02.2026 08:47

Нові функції Chrome: поділ екрану, коментарі в PDF, збереження на Google Диск

 20.02.2026 17:06

Спецпроєкти

Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
2.
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
3.
ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз
4.
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
5.
«Заплатив 23,7 млн гривень за неробочий софт»: у Києві судять колишнього заступника міністра
6.
Anthropic випустила Claude Sonnet 4.6: порівнюємо з іншими LLM
7.
В екосистемі Android виявлено перше шкідливе ПЗ, яке координує свою роботу зі штучним інтелектом
8.
В Google не вважають проблемою, що Gemini іноді бреше користувачам
9.
Керівник OpenAI назвав космічні плани Ілона Маска абсурдом
10.
Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: