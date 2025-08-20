Apple інтегрує Claude в середовище розробки Xcode 26

Партнер видання

У бета-версії Xcode 26 з’явилася підтримка моделей Claude від компанії Anthropic. Журналісти сайту 9to5Mac з’ясували, що Apple додала в IDE вбудовану авторизацію через Anthropic-аккаунт, а також знайшли інформацію про моделі Claude Sonnet 4.0 та Claude Opus 4.

Аналіз коду останньої бети IDE показав:

внутрішні посилання на Anthropic-акаунти;

параметри вибору між Claude Sonnet та Opus;

конфігураційні файли, які натякають на більш глибоку інтеграцію Claude у системи Apple, включаючи Siri та Writing Tools.

Це може означати, що Claude з’явиться не тільки в Xcode, але і в інших частинах екосистеми Apple як альтернатива ChatGPT.

Claude — одна з найбільш точних LLM. Багато розробників вважають Opus і Sonnet найкращими моделями для роботи з кодом. Підтримка цих моделей у середовищі розробки Xcode може вплинути на вибір інструменту для щоденної роботи, особливо серед тих, хто не хоче використовувати OpenAI.

Apple поки не робила офіційних заяв про Claude у Xcode, але за поточними даними це лише питання часу. Інтеграцію можуть активувати вже в найближчих оновленнях Xcode 26.