Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store

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З метою уникнення проблем з європейськими регуляторами компанія Apple запроваджує зміни в правилах розміщення мобільних додатків у магазині App Store. Для розробників з Європейського союзу вводиться нова система, в якій розмір комісії залежатиме від набору функцій, які використовуються на маркетплейсі. Про це повідомляє The Verge.

«Рівень 1» діє, якщо розробник хоче скористатись комісією 5% за покупки в програмі. У цьому випадку App Store надає розробникам лише базові функції. При цьому власник мобільного застосунку не зможе скористатись багатьма іншими можливостями, включаючи автоматичні оновлення та завантаження програмного забезпечення, а також інструментами для просування програм.

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Для доступу до всіх функцій App Store розробникам необхідно використовувати «Рівень 2», який передбачає стягнення комісії в розмірі 13%. За замовчуванням програми App Store будуть публікуватися на «Рівні 2», але, щоб знизити комісію, розробники зможуть перевести свої програми на «Рівень 1».

Apple також вводить новий збір Core Technology Commission, який передбачає комісію в розмірі 5% за покупки у додатках з App Store, сплачені через альтернативні платіжні системи (в обхід App Store). Ця практика прийде на зміну Core Technology Fee (CTF) — комісії в 0,5 євро за кожне завантаження програми понад один мільйон для розробників, які обрали альтернативні умови розповсюдження додатків. З 1 січня 2026 Apple планує повністю перевести всіх розробників в ЄС на єдину бізнес-модель Core Technology Commission.

Також Apple змінила низку умов угоди для розробників. Тепер вони можуть вільно просувати свої пропозиції не лише на власних сайтах, а й через сторонні ресурси, інші програми та альтернативні магазини. Також більше не діє обмеження на одне статичне посилання – можна використовувати кілька URL з перенаправленнями та трекінгом. Дизайн інтерфейсу посилань тепер можна налаштовувати без обмежень.

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