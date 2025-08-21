Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»

Асоціація IT Ukraine та кілька регіональних IT-кластерів опублікували спільну заяву з критикою нещодавніх тверджень голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева про те, що українські IT-компанії продовжують використовувати «схеми з ФОП».

У заяві української IT-спільноти наголошується, що лише за перше півріччя 2025 року резиденти Дія.City сплатили майже 16 млрд грн в якості податків — більше, ніж за весь 2024 рік, що є рекордним результатом для галузі. При цьому різниця у податковому навантаженні між ФОПами та резидентами Дія.City є незначною, тому говорити про ухилення від оподаткування некоректно.

Асоціація IT Ukraine нагадує, що держава гарантувала незмінність умов Дія City на 25 років, і «саме ця стабільність є ключовою для стратегічних рішень бізнесу».

«До 2022 року українська ІТ-індустрія переживала бум, але війна змінила ринок: зросли ризики через відключення електроенергії, мобілізацію та обережність іноземних клієнтів. Попри це, сектор залишається другим за обсягами джерелом валютної виручки країни та одним із найбільш стабільних сегментів економіки», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, що кілька днів тому народний депутат Данило Гетманцев заявив, що до спеціального податкового режиму Дія.City приєдналось лише 2 210 компаній, що значно менше, ніж розраховувалось при його запровадженні. Незважаючи на те, що уряд дозволив включати в цей реєстр не тільки ІТ-компанії, «індустрія вочевидь не відмовилася від ухилення від оподаткування з використання схем з ФОПами», — вважає законодавець.