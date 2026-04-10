logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/04/2026 10:49

«Банки почнуть зламувати першими»: міністр фінансів США Скотт Бессент терміново зібрав банкірів через ризики Claude Mythos

Дмитро Сімагін

Редактор

Міністр фінансів США Скотт Бессент і голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл провели термінову зустріч у Вашингтоні з керівниками найбільших банків Уолл-стріт. Приводом для неї стали побоювання, що майбутня модель штучного інтелекту Claude Mythos від компанії Anthropic значно посилить ризики кібербезпеки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент і голова ФРС Джером Пауелл

Як стверджують джерела Bloomberg, чиновники хотіли переконатися, що банки обізнані про можливу небезпеку, пов’язану з Mythos та схожими на неї LLM, і вживають запобіжних заходів для захисту своїх фінансових систем.

Що відомо про зустріч:

  • Загроза фінансовій стабільності: Регулятори занепокоєні «непередбачуваними можливостями» нової моделі Claude, які можуть бути використані для маніпуляцій на ринках або обходу банківських протоколів безпеки.
  • Директиви для CEO: Бессент і Павелл закликали голів банків негайно провести аудит усіх внутрішніх систем, де інтегровані алгоритми Anthropic, та обмежити використання автономних агентів у критичних фінансових операціях.

Попередження для банкірів стало продовженням жорсткої політики Скотта Бессента по відношенню до Anthropic. Минулого місяця Міністерство фінансів США офіційно припинило використання будь-яких продуктів Anthropic у своїх структурах, посилаючись на питання національної безпеки.

Ринок уже відреагував на новину волатильністю акцій технологічного сектору. Експерти зазначають, що «ШІ-паніка» може змусити банки масово переглянути свої стратегії автоматизації. Використання агентів штучного інтелекту в чутливих фінансових системах може бути призупинено.

Регулятори такого рівня вперше діють настільки синхронно та оперативно у відповідь на реліз конкретної LLM-моделі. Це свідчить про те, що можливості штучного інтелекту в 2026 році почали випереджати існуючі механізми державного контролю, створюючи реальні загрози для глобальної економіки.

Як раніше писав Highload, кілька днів тому компанія Anthropic вирішила відкласти публічний реліз LLM-моделі Claude Mythos через побоювання, що вона занадто добре знаходить критичні вразливості в операційних системах та браузерах. 

Поки що доступ до Mythos надано лише кільком великими IT- та фінансовим компаніям: Amazon, Apple, JPMorgan Chase та іншим. У рамках «Проекту Glasswing» вони працюватимуть над захистом своїх систем, перш ніж Claude Mythos стане доступним для публіки.

Нагадаємо, що Сем Альтман розлютився на нещодавню рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих».

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: