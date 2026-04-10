«Банки почнуть зламувати першими»: міністр фінансів США Скотт Бессент терміново зібрав банкірів через ризики Claude Mythos

Міністр фінансів США Скотт Бессент і голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл провели термінову зустріч у Вашингтоні з керівниками найбільших банків Уолл-стріт. Приводом для неї стали побоювання, що майбутня модель штучного інтелекту Claude Mythos від компанії Anthropic значно посилить ризики кібербезпеки.

Як стверджують джерела Bloomberg, чиновники хотіли переконатися, що банки обізнані про можливу небезпеку, пов’язану з Mythos та схожими на неї LLM, і вживають запобіжних заходів для захисту своїх фінансових систем.

Що відомо про зустріч:

Загроза фінансовій стабільності: Регулятори занепокоєні «непередбачуваними можливостями» нової моделі Claude , які можуть бути використані для маніпуляцій на ринках або обходу банківських протоколів безпеки.

Директиви для CEO: Бессент і Павелл закликали голів банків негайно провести аудит усіх внутрішніх систем, де інтегровані алгоритми Anthropic, та обмежити використання автономних агентів у критичних фінансових операціях.

Попередження для банкірів стало продовженням жорсткої політики Скотта Бессента по відношенню до Anthropic. Минулого місяця Міністерство фінансів США офіційно припинило використання будь-яких продуктів Anthropic у своїх структурах, посилаючись на питання національної безпеки.

Ринок уже відреагував на новину волатильністю акцій технологічного сектору. Експерти зазначають, що «ШІ-паніка» може змусити банки масово переглянути свої стратегії автоматизації. Використання агентів штучного інтелекту в чутливих фінансових системах може бути призупинено.

Регулятори такого рівня вперше діють настільки синхронно та оперативно у відповідь на реліз конкретної LLM-моделі. Це свідчить про те, що можливості штучного інтелекту в 2026 році почали випереджати існуючі механізми державного контролю, створюючи реальні загрози для глобальної економіки.

Як раніше писав Highload, кілька днів тому компанія Anthropic вирішила відкласти публічний реліз LLM-моделі Claude Mythos через побоювання, що вона занадто добре знаходить критичні вразливості в операційних системах та браузерах.

Поки що доступ до Mythos надано лише кільком великими IT- та фінансовим компаніям: Amazon, Apple, JPMorgan Chase та іншим. У рамках «Проекту Glasswing» вони працюватимуть над захистом своїх систем, перш ніж Claude Mythos стане доступним для публіки.

