logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 19/05/2025

Бета-тестування ШІ-асистенту для «Дії» почнеться вже в червні

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Бета-тест ШІ-асистента для «Дії» стартує на порталі вже в червні. Про це повідомив офіційний портал сервісу з посиланням на слова віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про запуск ШІ-функцій урядовець розповів під час конференції DOU Day.

АІ-асистент допомагатиме отримати потрібну послугу чи довідку, знайти найближчий ЦНАП, а в майбутньому з ним можна буде спілкуватися голосом.

«Ми переосмислили, що робимо з «Дією». У 2019–2020 році ми зробили стрибок і створили сексуальний застосунок з погляду UX/UI, де можна швидко отримувати послуги. Але зараз АІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати «Дію» в АІ-продукт», — зазначив посадовець.

Користувачі зможуть не лише отримувати послуги за допомогою ШІ, а й шукати відповіді на питання, наприклад, чи потрібна певна довідка за кордон і як знайти найближчий ЦНАП.

Також планується, що АІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі вестиме по всьому флоу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію — і АІ підкаже, яка послуга потрібна. Наприклад, користувач пише: «У мій будинок влучила ракета», далі АІ-агент розуміє, що вам потрібно отримати послугу єВідновлення, відправити кілька фото, далі надсилається заявка в комісію тощо.

У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з «Дією» так, як зараз спілкуєтеся з іншими моделями.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Бета-тестування ШІ-асистенту для «Дії» почнеться вже в червні

Найбільш обговорювані статті

ПриватБанк розпочав набір на оплачуване стажування для студентів
Заради дедлайнів дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестуванняЗаради дедлайнів дві третини команд передають код у продакшн без повноцінного тестування
OpenAI додала в ChatGPT свою найкращу модель кодування GPT 4.1OpenAI додала в ChatGPT свою найкращу модель кодування GPT 4.1
Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про захист інтелектуальних прав військових розробників
В Україні запустять мережу стартап-шкіл в університетах
IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботуIT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу
Mozilla перенесла код Firefox на GitHubMozilla перенесла код Firefox на GitHub
Чат-бот можна обманути, встановивши йому фальшиві спогади — дослідники Принстонського університету
Програмісти вже не цікавляться Stack Overflow — кількість запитань та відповідей на сайті знизилась на 90%Програмісти вже не цікавляться Stack Overflow — кількість запитань та відповідей на сайті знизилась на 90%
Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Україна посилить санкції проти російського софту

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Забудьте про ChatGPT: 10 нових інструментів штучного інтелекту, які вас здивують

Три якісні безплатні курси з вивчення ШІ та промпт-інжинірингу

Жодного рядка коду: покрокова інструкція, як створити сайт за допомогою ШІ

«Я не зможу створити ChatGPT»: чим насправді займається ШІ-інженер та як ним стати

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Родина з Греції розлучилася через пораду ChatGPT. Чат-бот прочитав зраду чоловіка на кавовій гущі

Журнал Time визнав «Дію» одним із найкращих винаходів світу. Нагороду отримали за «Шлюб онлайн»

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Теорія мертвого інтернету стала реальністю, і люди її ненавидять

Від Cloud & DevOps до Business Analysis. EPAM School оголошує набір для досвідчених айтівців і початківців

 

Лінус Торвальдс вважає, що штучний інтелект — це 90% маркетингу і 10% реальності

Чому GitHub Copilot краще для розробників, ніж ChatGPT

«Я ще ніколи не відчувала себе настільки марною»: новий ШІ створює лендінги за описом за 25 сек

П'ять книг українською про ШІ та його розробку

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Автоматизуйте нудні задачі: 5 крутих речей, які ви можете робити з Google Lens

Український ІТ-сектор сплатив більше $1 млрд податків

Хто виграє «перегони»? Google запустив чатбота Bard: розбираємо 6 головних відмінностей від ChatGPT

Повернення з-за кордону та подача даних через «Дію»: Кабмін прийняв новий порядок військового обліку

Відтепер Gemini AI – частина Google Workspace: чим він здивує і як зекономити на ліцензіях?

 

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом
Новини - 4 тижні назад
Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає
Новини - 2 тижні назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 3 тижні назад
Вчені з’ясували, де в світі найбільше працюють у віддаленому режимі
Новини - 2 тижні назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 1 тиждень назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 4 дні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 4 тижні назад
ЄС розробляє законодавство для «легального злому» зашифрованого листування
Новини - 2 тижні назад
Amazon таємно розробляє інструмент Kiro, який значно прискорить роботу з кодом
Новини - 4 дні назад
ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Новини

На робочому столі оновленої Windows 11 з'явиться значок для виклику панелі емодзі

 6 години назад

Бета-тестування ШІ-асистенту для «Дії» почнеться вже в червні

 7 години назад

США хочуть заблокувати глобальне розповсюдження операційних систем Huawei HarmonyOS

 11 години назад

Apple відмовиться від анонсу нових функцій до їхньої готовності

 12 години назад

Android-додатки отримають доступ до LLM-моделі Gemini Nano, яка працює прямо на смартфоні

 15 години назад

У Visual Studio з'явився режим агента для багатоетапних завдань кодування

 16 години назад

У ChatGPT додали Codex — перший повноцінний агент штучного інтелекту для кодування

 18 години назад

В Силах оборони України відкрита 201 ІТ-вакансія. На одну позицію претендує дев'ять кандидатів

 3 дні назад

Розробники OpenJDK планують додати JSON API в стандартну бібліотеку Java

 3 дні назад

Microsoft відключить сторонніх розробників від доступу до Bing API

 3 дні назад

Спецпроєкти

Світові зірки та сучасні інструменти проти загроз: якою була InfoSec Ukraine 2025 – конференція про кібербезпеку
Остання хвиля реєстрації на InfoSec Ukraine 2025 – масштабний івент про кібербезпеку
В партнерах Dell Technologies, Cisco, МУК та інші. Чому варто потрапити на InfoSec Ukraine 2025
Топ текстів тижня
1.
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
2.
ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм
3.
IT — в пʼятірці галузей, де українським студентам найчастіше пропонують першу роботу
4.
Чат-бот можна обманути, встановивши йому фальшиві спогади — дослідники Принстонського університету
5.
Скільки українців користуються штучним інтелектом — результати дослідження
6.
Хакери з КНДР використовують інтерес до Залужного для фішингових атак на українських користувачів
7.
Microsoft відмовилася від підтримки Faster CPython — майбутнє оптимізації Python під питанням
8.
Розробники OpenJDK планують додати JSON API в стандартну бібліотеку Java
9.
Щомісяця 50 мільйонів розробників активно користуються Visual Studio і Visual Studio Code
10.
OpenAI додала в ChatGPT свою найкращу модель кодування GPT 4.1

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: