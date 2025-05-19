Бета-тестування ШІ-асистенту для «Дії» почнеться вже в червні

Партнер видання

Бета-тест ШІ-асистента для «Дії» стартує на порталі вже в червні. Про це повідомив офіційний портал сервісу з посиланням на слова віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Про запуск ШІ-функцій урядовець розповів під час конференції DOU Day.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

АІ-асистент допомагатиме отримати потрібну послугу чи довідку, знайти найближчий ЦНАП, а в майбутньому з ним можна буде спілкуватися голосом.

«Ми переосмислили, що робимо з «Дією». У 2019–2020 році ми зробили стрибок і створили сексуальний застосунок з погляду UX/UI, де можна швидко отримувати послуги. Але зараз АІ змінив споживацьку культуру. Усе, що не буде схоже на ChatGPT, Gemini чи інші моделі, викликає роздуми, як цим користуватися. Щоб створити найкращий користувацький досвід, нам потрібно трансформувати «Дію» в АІ-продукт», — зазначив посадовець.

Користувачі зможуть не лише отримувати послуги за допомогою ШІ, а й шукати відповіді на питання, наприклад, чи потрібна певна довідка за кордон і як знайти найближчий ЦНАП.

Також планується, що АІ-агент зможе надсилати довідки, а в майбутньому взагалі вестиме по всьому флоу отримання послуги. Зокрема, можна буде описати життєву ситуацію — і АІ підкаже, яка послуга потрібна. Наприклад, користувач пише: «У мій будинок влучила ракета», далі АІ-агент розуміє, що вам потрібно отримати послугу єВідновлення, відправити кілька фото, далі надсилається заявка в комісію тощо.

У перспективі можна буде давати запит голосом і спілкуватися з «Дією» так, як зараз спілкуєтеся з іншими моделями.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.