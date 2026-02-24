«Без них всім буде погано»: керівники Microsoft виступили на захист джуніорів

Технічний директор Microsoft Azure Марк Руссінович та віце-президент Microsoft CoreAI Скотт Хансельман опублікували статтю під назвою «Переосмислення професії розробника для штучного інтелекту». Головний її меседж полягає в тому, що прагнення компаній замінити джуніорів моделями штучного інтелекту заради миттєвої ефективності — це шлях до катастрофи в майбутньому.

На переконання топів Microsoft, джунів потрібно продовжувати наймати, навіть якщо вони спочатку знижують загальну продуктивність. І їхній розвиток має бути окремою метою, а не побічним ефектом, інакше потік фахівців в IT-галузь зупиниться.

Автори статті закликали старших інженерів-програмістів брати на себе навчання молодших розробників:

«Ми повинні забезпечити наставництво старших співробітників за допомогою систем штучного інтелекту, які враховують міркування, виявляють помилкові уявлення та перетворюють щоденну роботу на навчальні моменти для розробників-початківців»

Керівники Microsoft визнають: досвідчені senior-програмісти завдяки інструментам на базі потужних LLM стали працювати в рази швидше. Але на цьому фоні бізнес часто робить хибний висновок: «Навіщо наймати джуна, якщо штучний інтелект пише код швидше?»

Хоча нейромережі генерують код, вони часто припускаються помилок: створюють баги та пропонують неефективні рішення. Початківцям важче перевіряти результати підказок LLM, бо їм бракує досвіду для цього. Проте саме в процесі навчання під наглядом досвідчених колег вони розвивають критичне інженерне мислення, яке штучний інтелект замінити чи запропонувати не здатен.

