Новини 10/04/2026 17:15

Безлім на швидкості 400 Кбіт/с: уряд Південної Кореї зобов’язав мобільних операторів надавати інтернет безкоштовно

Андрій Савчук

Автор новин

Уряд Південної Кореї оголосив про масштабну реформу ринку мобільного зв’язку. Міністерство науки та інформаційно-комунікаційних технологій зобов’язало трьох найбільших мобільних операторів країни надавати користувачам безлімітний доступ до мобільного інтернету навіть після вичерпання трафіку, пише The Elec.

Гарантована швидкість безкоштовного інтернету буде обмежена до 400 Кбіт/с. У відомстві вважають, що цього достатньо для базових сервісів — наприклад, месенджерів і навігації по онлайн-картах.

Ініціатива також передбачає пільги, серед них безкоштовні дзвінки та SMS для пенсіонерів. 

Ще одне нововведення стосується зниження тарифів на 5G. Початкова вартість пакетів 5G впаде з 30 000 до 20 000 вон (приблизно 15–20 доларів).

Віце-прем’єр-міністр і міністр науки та інформаційно-комунікаційних технологій Бе Кьон Хун заявив, що оператори повинні зробити свій внесок у «суспільне благо» на тлі масштабного витоку даних у 2025 році, який торкнувся близько 27 млн ​​абонентів у Південній Кореї. 

За оцінками експертів, оновлення торкнеться понад 7 мільйонів абонентів. Очікується, що загальна економія для населення на послугах зв’язку складе близько 322 мільярдів вон на рік ($217 млн).

Бе Кьон Хун підкреслив, що в епоху ШІ та цифровізації доступ до даних є фундаментальним правом людини. Уряд планує завершити впровадження всіх змін до кінця першої половини 2026 року.

Нагадаємо, журналісти The New York Times стверджують, що розкрили особистість Сатоші Накамото.

