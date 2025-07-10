logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/07/2025

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс стверджує, що генеративному штучному інтелекту бракує креативності та розсудливості, щоб замінити програмістів-людей навіть через сто років. Про це він заявив в інтерв’ю France Inter, пише Windows Central. 

Свою сміливу заяву Гейтс пояснив тим, що програмування не піддається автоматизації. Люди залишаться необхідними для виявлення та виправлення помилок, удосконалення алгоритмів та сприяння розвитку штучного інтелекту. Що ще важливіше, інструменти на базі штучного інтелекту не можуть відтворити людську креативність.

Примітно, що на початку цього року Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект може замінити людей у ​​більшості речей. Однак він зазначив, що люди зможуть зберегти деякі робочі місця та види діяльності для себе, тому що «нікому не сподобається дивитися, як роботи грають у бейсбол».

Інші лідери галузі переважно роблять песимістичні прогнози щодо потенційного впливу штучного інтелекту на робочі місця. Наприклад, CEO NVIDIA Дженсен Хуанг не так давно заявив, що програмування як професію незабаром забудуть. Він порадив наступному поколінню обрати інші кар’єрні шляхи, включаючи біологію, виробництво, освіту чи сільське господарство.

Зовсім недавно CEO Anthropic Даріо Амодей дав прогноз, що штучний інтелект може скоротити джуніорські посади на 50%, що залишить покоління Z без роботи.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

Найбільш обговорювані статті

Аналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або APIАналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або API
В Україні запустили маркетплейс DOT-Chain Defence для швидкої купівлі озброєння
Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати
Засновник Twitter представив новий месенджер BitChat, якому не потрібен ІнтернетЗасновник Twitter представив новий месенджер BitChat, якому не потрібен інтернет
Ціна закриття IT-вакансії в Україні досягає 360 000 грнЦіна закриття IT-вакансії в Україні досягає 360 000 грн
ChatGPT отримає «революційну» функцію Study TogetherChatGPT отримає «революційну» функцію Study Together
У першому півріччі 2025 року IT-компанії США скоротили 94 000 працівниківУ першому півріччі 2025 року IT-компанії США скоротили 94 000 працівників
CEO GitHub прогнозує, що «розумні» компанії найматимуть більше розробниківCEO GitHub прогнозує, що «розумні» компанії найматимуть більше розробників
90 % HR-директорів планують наймати співробітників не дивлячись на диплом, а віддаючи пріоритет навичкам
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

«Давайте звільнимо всіх розробників і замінимо їх ШІ!»: у мережі розгорілися суперечки між айтівцями

Білл Гейтс назвав 4 ігри, в які грає щодня

«Я не зможу створити ChatGPT»: чим насправді займається ШІ-інженер та як ним стати

Добірка дивних малюнків від штучного інтелекту, або як айтівці грають з DALL-E

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 4 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 2 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 2 тижні назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 2 тижні назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 3 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 4 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 2 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 2 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Новини

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

 9 хвилин назад

Grok 4 перевершив PhD-рівень по всіх тестах, максимальний тариф коштує $300 щомісяця

 54 хвилини назад

Після 30 місяців роботи над JIT-компілятором Python він все ще повільніший за інтерпретатор

 2 години назад

OpenAI найближчим часом планує випустити браузер зі штучним інтелектом

 14 години назад

У airSlate ймовірні зміни у керівництві. На посаду повертається Вадим Ясиновський

 15 години назад

Нова технологія тапджекінга TapTrap несе загрозу для 76% усіх Android-застосунків

 20 години назад

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

 21 годину назад

В офісі OpenAI посилили безпеку. Бояться крадіжки даних з боку китайських конкурентів

 24 години назад

Засновник Ethereum закликав відмовитись від дозвільних ліцензій на користь копілефту

 1 день назад

Gmail радикально спрощує фільтрацію розсилок

 1 день назад

Спецпроєкти

Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
Топ текстів тижня
1.
GitHub зберігає навіть «видалені» коміти — багхантер зумів заробити на цьому $25 000
2.
Аналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або API
3.
Upwork блокує українських фрилансерів: Мінцифри обіцяє розібратись
4.
Microsoft видалила PowerShell 2.0 з Windows 11
5.
У сервіси Google додали чат-боти Gem, доступні для налаштування під конкретні завдання
6.
xAI готує до релізу інструмент кодування Grok 4 Code
7.
Ціна закриття IT-вакансії в Україні досягає 360 000 грн
8.
Google надав українцям доступ до ШІ-моделі Veo 3, що може генерувати реалістичне відео зі звуком
9.
ChatGPT отримає «революційну» функцію Study Together
10.
Microsoft випустила безкоштовний курс по Model Context Protocol для Python, C# та Java з підтримкою української мови

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: