Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

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Співзасновник Microsoft Білл Гейтс стверджує, що генеративному штучному інтелекту бракує креативності та розсудливості, щоб замінити програмістів-людей навіть через сто років. Про це він заявив в інтерв’ю France Inter, пише Windows Central.

Свою сміливу заяву Гейтс пояснив тим, що програмування не піддається автоматизації. Люди залишаться необхідними для виявлення та виправлення помилок, удосконалення алгоритмів та сприяння розвитку штучного інтелекту. Що ще важливіше, інструменти на базі штучного інтелекту не можуть відтворити людську креативність.

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Примітно, що на початку цього року Білл Гейтс заявив, що штучний інтелект може замінити людей у ​​більшості речей. Однак він зазначив, що люди зможуть зберегти деякі робочі місця та види діяльності для себе, тому що «нікому не сподобається дивитися, як роботи грають у бейсбол».

Інші лідери галузі переважно роблять песимістичні прогнози щодо потенційного впливу штучного інтелекту на робочі місця. Наприклад, CEO NVIDIA Дженсен Хуанг не так давно заявив, що програмування як професію незабаром забудуть. Він порадив наступному поколінню обрати інші кар’єрні шляхи, включаючи біологію, виробництво, освіту чи сільське господарство.

Зовсім недавно CEO Anthropic Даріо Амодей дав прогноз, що штучний інтелект може скоротити джуніорські посади на 50%, що залишить покоління Z без роботи.

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