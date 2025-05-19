Факапи — це нормально або слухаємо і не засуджуємо

Партнер видання

Хочу підняти цікаву тему — факапи в роботі. Незалежно від посади чи рівня досвіду, нормально чогось не знати. Нормально і помилятися. Іноді — навіть дуже по-дитячому, на нашу думку.

Не сам факт факапу говорить про вас як про спеціаліста, а те, як ви з ним впоралися, які зробили висновки і чому навчилися в цій ситуації.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Ділюсь із вами своїм факапом, який стався цього тижня.

Мені було і дуже соромно, і дуже смішно, і трохи в шоці з себе.

Ми, рекрутери, користуємось шаблонами для надсилання повідомлень кандидатам. Один із таких шаблонів — кандидат відгукнувся на вакансію, відкриваю його CV і бачу просто нереальну красу. Радію, поспішаю написати йому, щоб точно встигнути постукати перша.

(Кандидата звуть Павло, мене — Катерина.)

Беру шаблон першого повідомлення.

Вітаю, Ім’я!)

Я — Катя, рекрутер компанії InsulaLabs.

……

Невірно змінюю імена в шаблоні — і вийшло ось так:

Вітаю, Ірина!)

Я — Павло, рекрутер компанії InsulaLabs.

(справжнє ім’я кандидата написала зверху)

Через 10 хвилин заходжу подивитись, чи відповів кандидат. Читаю повідомлення, бачу дві галочки — прочитано. І… знепритомніла від сорому.

Пишу Павлові, що побачила помилку, ділюся своїми емоціями.

У фіналі ми сміємося й домовляємось про співбесіду.

Так от, друзі:

Помилки — це, справді, нормально.

Робимо висновки — і йдемо далі.

Самоіронія дуже допомагає.

Вмійте посміятися з себе.

Якщо бачите, що хтось помилився — підтримайте. Не засуджуйте. Бо завтра і ви можете опинитися по той бік паркану.

Цей текст взято з особистого блогу після отримання дозволу автора.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.