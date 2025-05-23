Блокнот для Windows тепер може генерувати текст

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Microsoft тестує нову функцію в додатку Блокнот, яка може генерувати текст за допомогою штучного інтелекту. Це частина оновлення Windows 11, яке зараз доступне для учасників програми Windows Insider на каналах Canary та Dev з ПК Copilot Plus. Про це повідомляє The Verge.

За інформацією Windows Insider, нову функцію Write у Блокноті можна використовувати для «швидкого створення тексту на основі ваших підказок або для створення чернетки на основі існуючого контенту за допомогою ШІ». Користувач може або натиснути правою кнопкою миші там, де потрібно вставити новий текст у документі, або обрати наявний текст, який потрібно використовувати як посилання.

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Після вибору нової функції Write в меню Copilot Windows відкриється вікно, куди треба ввести підказку. Згенерований штучним інтелектом результат з’явиться в документі, але користувач матиме можливість зберегти його, відхилити, якщо він не відповідає його потребам, або уточнити результат, ввівши додаткові підказки. Нову функцію вперше було виявлено на початку цього року в коді, включеному до тестових збірок Windows 11.

Write є наступником двох інших інструментів на базі штучного інтелекту, які Microsoft тестує в Блокноті. Перша з них, Summarize, може генерувати короткий виклад тексту в документі. Друга, Rewrite, тестування якого розпочалося у листопаді минулого року, може коригувати тон тексту, скорочувати або подовжувати його, а також перефразувати речення.

Оновлення Windows 11 також включає нові функції на базі штучного інтелекту для програми Paint, такі як генератор наклейок, та покращення інструмента «Ножиці», який може автоматично обрізати та змінювати розмір знімків екрана на основі вибраного вами об’єкта.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft відкрила вихідний код Windows Subsystem for Linux (WSL).

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