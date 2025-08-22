CEO Coinbase звільнив програмістів, які не використовували штучний інтелект

Генеральний директор криптовалютної біржі Coinbase Браян Армстронг розповів, що нещодавно звільнив програмістів, які ще не почали використовувати в роботі інструменти штучного інтелекту. Про це повідомляє Business Insider.

Відповідаючи на запитання в рамках YouTube-підкасту Cheeky Pint Армстронг зізнався, що спочатку очікував на поступове впровадження ШІ-інструментів серед розробників — до 50% за один-два квартали. Однак пізніше він наполіг, щоб співробітники освоїли їх уже протягом тижня.

«Я написав у Slack, що до кінця тижня кожен має пройти онбординг. Якщо ні – зустрічаємось у суботу. І хочу почути пояснення», — розповів керівник Coinbase.

На зустріч з’явилось лише кілька людей. За словами Армстронга, частина з них мали поважні причини, наприклад, відрядження, але решту було звільнено.

Компанія тепер проводить щомісячні «AI speed run» — тренінги, де співробітники навчаються застосовувати інструменти штучного інтелекту в своїй роботі. Метою цього є те, щоб до кінця кварталу досягти рівня, за якого половина коду генеруватиметься ШІ.

Армстронг не прихильник повної заміни програмістів машинами: «Ніхто не хоче, щоб системи, які керують грошима, видавали код без перевірки. Людський контроль є обов’язковим».

Керівник Coinbase також додав, що штучний інтелект в його компанії активно використовують не лише розробники, але й дизайнери. Сам він теж регулярно застосовує ці інструменти: «Навіть як CEO, я використовую його дуже часто».