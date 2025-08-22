logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 22/08/2025

CEO Coinbase звільнив програмістів, які не використовували штучний інтелект

Дмитро Сімагін

Журналіст

Генеральний директор криптовалютної біржі Coinbase Браян Армстронг розповів, що нещодавно звільнив програмістів, які ще не почали використовувати в роботі інструменти штучного інтелекту. Про це повідомляє Business Insider.

Відповідаючи на запитання в рамках YouTube-підкасту Cheeky Pint Армстронг зізнався, що спочатку очікував на поступове впровадження ШІ-інструментів серед розробників — до 50% за один-два квартали. Однак пізніше він наполіг, щоб співробітники освоїли їх уже протягом тижня.

«Я написав у Slack, що до кінця тижня кожен має пройти онбординг. Якщо ні – зустрічаємось у суботу. І хочу почути пояснення», — розповів керівник Coinbase.

На зустріч з’явилось лише кілька людей. За словами Армстронга, частина з них мали поважні причини, наприклад, відрядження, але решту було звільнено.

Компанія тепер проводить щомісячні «AI speed run» — тренінги, де співробітники навчаються застосовувати інструменти штучного інтелекту в своїй роботі. Метою цього є те, щоб до кінця кварталу досягти рівня, за якого половина коду генеруватиметься ШІ.

Армстронг не прихильник повної заміни програмістів машинами: «Ніхто не хоче, щоб системи, які керують грошима, видавали код без перевірки. Людський контроль є обов’язковим».

Керівник Coinbase також додав, що штучний інтелект в його компанії активно використовують не лише розробники, але й дизайнери. Сам він теж регулярно застосовує ці інструменти: «Навіть як CEO, я використовую його дуже часто».

 

Головна > Новини > CEO Coinbase звільнив програмістів, які не використовували штучний інтелект

Найбільш обговорювані статті

Google Docs тепер читає документи вголос за допомогою GeminiGoogle Docs тепер читає документи вголос за допомогою Gemini
У ChatGPT може з'явитись рекламаУ ChatGPT може з’явитись реклама
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude ProРозробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Google додає до Gemini нову функцію ProjectsGoogle додає до Gemini нову функцію Projects
Хоча Дія.City об'єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — ГетманцевХоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев
Claude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використаннюClaude зможе сам завершувати діалог, щоб запобігти шкідливому використанню
Microsoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програмMicrosoft заборонила користувачам зупиняти оновлення програм
Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»
87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud87% гейм-девелоперів застосовують штучний інтелект у робочих процесах — дослідження Google Cloud
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

«GPT-4 може стати останнім великим досягненням»: CEO OpenAI заявив, що стратегія компанії приречена

«Давайте звільнимо всіх розробників і замінимо їх ШІ!»: у мережі розгорілися суперечки між айтівцями

Добірка дивних малюнків від штучного інтелекту, або як айтівці грають з DALL-E

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 4 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 2 тижні назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 3 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 4 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 3 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 3 тижні назад
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня

Новини

CEO Coinbase звільнив програмістів, які не використовували штучний інтелект

 1 годину назад

Alibaba відкрила доступ до платформи агентного кодування Qoder

 3 години назад

В інтерфейс GitHub додали панель агентів

 5 години назад

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

 7 години назад

Уряд США обіцяє не переслідувати розробників програмного забезпечення для DeFi-компаній

 9 години назад

Gemini 2.5 Pro тепер доступна в GitHub Copilot. Але тільки для платних користувачів

 1 день назад

Google припиняє підтримку Pytype — інструменту тестування коду Python

 1 день назад

Anthropic додає Claude Code в корпоративні тарифи

 1 день назад

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

 1 день назад

Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»

 1 день назад

Спецпроєкти

Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
2.
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
3.
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
4.
Кабмін запустить «електронний ТЦК». Яких змін чекати?
5.
Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»
6.
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
7.
OpenAI розглядає можливість додати шифрування в ChatGPT
8.
Хоча Дія.City об’єднує понад 2200 IT-компаній, схеми з ФОПами все ще популярні — Гетманцев
9.
Тарифи на інструмент кодування Kiro назвали «трагедією, яка спустошує гаманець»
10.
Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: