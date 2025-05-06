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Новини 06/05/2025

CEO IBM: за допомогою штучного інтелекту буде створено мільярд нових програм

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

На думку генерального директора IBM Арвінда Крішни, протягом наступних кількох років за допомогою штучного інтелекту буде створено мільярд нових програм. Про це він повідомив на брифінгу для преси та аналітиків, пише Venture Beat.

«Усі подвоюють інвестиції в штучний інтелект. Єдина зміна за останні 12 місяців полягає в тому, що люди припиняють експериментувати та зосереджуються на тому, де саме полягає цінність штучного інтелекту для їхнього бізнесу», — сказав Крішна.

В IBM переконані, що інструменти корпоративного штучного інтелекту еволюціонують від асистентів ШІ до агентів ШІ. Зараз IBM зосереджена на впровадженні оркестрації та можливості допомогти компаніям створювати власних помічників на основі штучного інтелекту.

Рітіка Гуннар, генеральний менеджер з даних та штучного інтелекту в IBM, пояснила, що підприємства можуть створювати власних агентів за допомогою інструментів IBM, таких як BeeAI, або від інших постачальників: Crew AI або Langchain, і всі вони працюватимуть з платформою IBM Watsonx Orchestrate.

Цю платформу вперше анонсовано в 2023 році, значною мірою як спосіб допомогти створювати та працювати з асистентами та автоматизаціями на основі штучного інтелекту. У 2024 році, коли агентний ШІ вперше почав ставати мейнстрімом, IBM додала до Watsonx Orchestrate агентні функції та можливість співпраці з багатьма постачальниками, включно з Crew AI.

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