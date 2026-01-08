logo

Новини 08/01/2026 17:06

CEO Replit: завдяки вайб-кодуванню керівникам більше не потрібно благати програмістів про допомогу

Глава стартапу Replit, який відомий однойменним IDE, Амджад Масад заявив, що інструменти вайб-кодингу змінюють баланс сил усередині компаній: керівники більше не залежать від розробників, щоб швидко перевірити свої ідеї, пише Business Insider.

Виступаючи в подкасті Possible, Масад зазначив, що багато топ-менеджерів раніше відчували себе «беззбройними», оскільки були змушені делегувати програмістам технічну реалізацію і втрачали вплив на сам процес. «Тепер ми маємо CEO, які нарешті відчули свободу. Їм більше не потрібно когось просити — вони просто вайбкодять і приносять результат на зустріч», — сказав він.

На думку очільника Replit, навіть простий прототип здатний радикально змінити обговорення усередині компанії. Якщо базова версія продукту може бути зібрана за кілька днів, у керівника з’являється підстава поставити команді незручне запитання: чому повноцінна розробка повинна тривати тижні чи місяці. Він вважає, що значна частина сучасної розробки пов’язана з технічними деталями, важливими для машин, але не продуктового мислення.

Масад уточнює, що мета інструментів вайб-кодингу не зробити всіх керівників програмістами, а звільнити їх для творчості. 

«Ми хочемо прийти до моменту, коли кодувати взагалі буде не потрібно. Ви маєте перебувати в креативному просторі», — заявив він. 

Саме тому, за його словами, одними з найефективніших користувачів вайб-кодингу є не розробники, а продакт-менеджери, які вміють чітко формулювати завдання та розбивати їх на логічні етапи.

Новий метод вже активно використовують деякі керівники IT-компаній. Голова фінтех-компанії Klarna Себастіан Семятковський раніше розповідав, що за допомогою таких ШІ-інструментів, як Cursor, сам тестує ідеї перед тим, як показувати їх команді. 

«Замість відволікати розробників своїми наполовину сирими ідеями, я спочатку перевіряю їх самостійно», — пояснював він.

Про схожий досвід розповів і генеральний директор Google Сундар Пічаї. Він зізнався, що експериментував із вайб-кодингом у Cursor та Replit, створюючи власні веб-сторінки під особисті завдання. «Зараз бути кодером напрочуд приємно», — зазначив Пічаї.

 

