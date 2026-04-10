Новини 10/04/2026 12:02

Чат-бот Gemini тепер може створювати 3D-моделі та інтерактивні діаграми

Дмитро Сімагін

Редактор

Google продовжує розширювати межі мультимодальності свого штучного інтелекту. Останнє оновлення Gemini впроваджує дві критично важливі функції для розробників, аналітиків та контент-мейкерів: генерацію 3D-об’єктів через текстові запити та створення динамічних графіків, з якими можна взаємодіяти в режимі реального часу.

Текст у 3D: Новий інструмент для творців

Тепер Gemini дозволяє створювати тривимірні об’єкти за допомогою простих текстових запитів. Це значний крок вперед для прототипування в геймдеві, архітектурі та AR-проєктах.

  • Як це працює: Користувач описує об’єкт (наприклад, «футуристичне крісло в стилі кіберпанк»), а модель генерує повноцінну 3D-модель.
  • Формати: Згенеровані файли можна переглядати безпосередньо в інтерфейсі Gemini (повертати на 360°, масштабувати) та завантажувати у поширених форматах (наприклад, .glb або .usdz) для подальшої роботи в Blender, Unity або Unreal Engine.
  • Перевага: Значне скорочення часу на створення базових асетів.

Інтерактивні графіки та аналіз даних

Замість статичних скриншотів, Gemini тепер створює живі графіки, які дозволяють глибше зануритися в дані.

  • Функціональність: Ви можете завантажити CSV-файл або таблицю Google Sheets, і ШІ не просто проаналізує цифри, а побудує інтерактивну візуалізацію.
  • Можливості взаємодії: При наведенні на точки графіка з’являються підказки, можна змінювати масштаб, перемикатися між різними типами візуалізації (лінійні, стовпчикові, кругові діаграми) та редагувати легенду прямо в чаті.
  • Інтеграція: Графіки можна експортувати в Google Slides або Sheets, зберігаючи їхню інтерактивність.

Як скористатися новими функціями?

Щоб почати роботу з новими інструментами, виконайте наступні кроки:

  • Для 3D: Введіть запит, що починається зі слів “Покажи мені…” або “Допоможи мені візуалізувати…”. Перед надсиланням запиту обов’язково оберіть в чат-боті режим Pro. Після рендерингу ви побачите вікно попереднього перегляду.
  • Для графіків: Надайте дані (текстом або файлом) і попросіть: “Побудуй інтерактивний графік для порівняння доходів за квартали”.
  • Налаштування: Використовуйте уточнювальні промпти, щоб змінити колірну схему, деталізацію об’єктів або параметри осей на діаграмах.

Оновлення Gemini робить чат-бот повноцінним робочим середовищем, де можна пройти шлях від аналізу сирих даних до створення готового візуального контенту, не залишаючи вкладку браузера. Для IT-ентузіастів це означає спрощення підготовки складних технічних матеріалів, а для розробників — швидкий доступ до базового моделювання.

Нагадаємо, що Gemini тепер також може напряму працювати з вашими файлами через Notebooks.

