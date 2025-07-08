Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
У п’ятницю 4 липня було анонсоване чергове оновлення Grok. Хоча Маск не повідомив, що саме було оновлено в роботі ШІ-асистента, він пообіцяв, що користувачі «помітять різницю у відповідях Grok на їхні питання». Після оновлення чатбот зайняв проукраїнську позицію в обговореннях, повідомили в Ain.
Увечері 7 липня російськомовний користувач соцмережі X під ніком @Reagan_Right запитав у Grok, чи він на стороні українців, чи «москалів», на що чат-бот відповів, що він поважає міжнародне право і підтримує суверенітет України. А на наступну тезу користувача про те, що армія України начебто вела «агресію проти населення України в 2014-2022 роках», Grok відповів, що агресія була виключно з боку росії як нападника.
Всього за один день цей тред розвірусився в соцмережі X, і численні користувачі як українського, так і російського сегментів мережі продовжили ставити питання до Grok, на які той відповідав виключно з проукраїнської позиції. Більше того, чат-бот почав навіть закінчувати свої відповіді вигуком «Слава Україні», що стало причиною великої кількості мемів у соцмережах. Користувачі швидко почали називати чатбота «нашим козаком», «базованим» і вшановувати його «почесними грамотами подяки».
Достеменно невідомо, що стало причиною «українізації» Grok. Втім, раніше Ілон Маск неодноразово заявляв, що компанія-розробник xAI перенавчить чат-бота після того, як його було навчено на «завеликій кількості сміття» [маючи на увазі класичні медіа-джерела — ред.], і закликав користувачів X ділитися «суперечливими фактами», які є «політично некоректними, але тим не менш фактично правдивими». Імовірно, саме зміна підходу до навчання та модерації алгоритмів стала причиною того, що чат-бот зайняв чітко проукраїнську позицію.
У попередній версії Grok, як помітили користувачі Reddit, відмовлявся давати пряму відповідь на питання, чи виправданий напад росії на Україну, називаючи питання «складним і спірним», на відміну від ChatGPT, який надавав більш упевнену відповідь.
Як довго чат-бот буде підтримувати таку позицію, також невідомо.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: