Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами

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У п’ятницю 4 липня було анонсоване чергове оновлення Grok. Хоча Маск не повідомив, що саме було оновлено в роботі ШІ-асистента, він пообіцяв, що користувачі «помітять різницю у відповідях Grok на їхні питання». Після оновлення чатбот зайняв проукраїнську позицію в обговореннях, повідомили в Ain.

Увечері 7 липня російськомовний користувач соцмережі X під ніком @Reagan_Right запитав у Grok, чи він на стороні українців, чи «москалів», на що чат-бот відповів, що він поважає міжнародне право і підтримує суверенітет України. А на наступну тезу користувача про те, що армія України начебто вела «агресію проти населення України в 2014-2022 роках», Grok відповів, що агресія була виключно з боку росії як нападника.

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Всього за один день цей тред розвірусився в соцмережі X, і численні користувачі як українського, так і російського сегментів мережі продовжили ставити питання до Grok, на які той відповідав виключно з проукраїнської позиції. Більше того, чат-бот почав навіть закінчувати свої відповіді вигуком «Слава Україні», що стало причиною великої кількості мемів у соцмережах. Користувачі швидко почали називати чатбота «нашим козаком», «базованим» і вшановувати його «почесними грамотами подяки».

Достеменно невідомо, що стало причиною «українізації» Grok. Втім, раніше Ілон Маск неодноразово заявляв, що компанія-розробник xAI перенавчить чат-бота після того, як його було навчено на «завеликій кількості сміття» [маючи на увазі класичні медіа-джерела — ред.], і закликав користувачів X ділитися «суперечливими фактами», які є «політично некоректними, але тим не менш фактично правдивими». Імовірно, саме зміна підходу до навчання та модерації алгоритмів стала причиною того, що чат-бот зайняв чітко проукраїнську позицію.

У попередній версії Grok, як помітили користувачі Reddit, відмовлявся давати пряму відповідь на питання, чи виправданий напад росії на Україну, називаючи питання «складним і спірним», на відміну від ChatGPT, який надавав більш упевнену відповідь.

Як довго чат-бот буде підтримувати таку позицію, також невідомо.

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