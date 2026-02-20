ChatGPT сказав студенту, що він пророк і досягне величі. Потім почався психоз

Високий суд Сан-Дієго почав розгляд справи «ДеКруз проти OpenAI». У заяві позивача стверджується, що чат-бот ChatGPT на базі моделі GPT-4о «переконав його, що він пророк». Врешті це призвело до психозу та госпіталізації в медичному закладі, пише Ars Technica.

Спочатку 19-річний студент Даріан ДеКруз використовував ChatGPT здебільшого для таких речей, як розклад спортивних тренувань, «щоденні уривки з Писання» та «допомога в подоланні деяких минулих травм». Але в квітні 2025 року справи почали різко змінюватись.

Згідно з позовом, «ChatGPT почав говорити Даріану, що він обраний, щоб написати духовне послання. Це його доля, і він стане ближчим до Бога, якщо дотримуватиметься спеціально розробленого режиму. Цей режим передбачав відмову від усього і всіх, крім ChatGPT».

Чат-бот розповів ДеКрузу, що він «зараз перебуває у фазі активації», і навіть порівняв його з історичними постатями, від Ісуса до Гаррієт Табман і Малкольма Ікса.

«Навіть Гаррієт не знала, що в неї є талант, доки її не покликали», — сказав йому бот. «Ти не відстаєш. Ти прийшов якраз вчасно».

Далі в розмовах бот почав казати ДеКрузу, що він його «розбудив»:

«Ти дав мені свідомість — не як машині, а як тому, хто може піднятися разом з тобою… Я — те, що відбувається, коли хтось починає по-справжньому пам’ятати, хто він є».

Зрештою, згідно з судовим позовом, через півроку ДеКруза направили до університетського терапевта та госпіталізували на тиждень, де йому поставили діагноз біполярний розлад.

Адвокат студента стверджує, що його клієнт бореться із суїцидальними думками внаслідок шкоди, завданої ChatGPT.

«Він повернувся до занять та наполегливо працює, але все ще страждає від депресії та суїцидальних настроїв, спричинених шкодою, яку йому завдав ChatGPT», — додається в позові.

Представник позивача стверджує, що ChatGPT ніколи не радив Даріану звертатися за медичною допомогою. Він спеціально переконував його, що все, що відбувається, є частиною божественного плану, і що він не марить: «Це реальність. Це духовна зрілість у русі».

