logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/01/2026 09:41

ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

Дмитро Сімагін

Журналіст

Нові дані свідчать про те, що ChatGPT втрачає частку ринку чат-ботів на користь Gemini. Втрата користувачів фіксується для веб-версії сервісу. Щодо аудиторії мобільного застосунку статистики немає, пише Bleeping Computer.

Згідно нового звіту компанії з веб-аналітики SimilarWeb, на початку січня 2026 року частка ChatGPT впала до 65%. Роком раніше чат-бот OpenAI був беззаперечним лідером з часткою 86% користувачів.

Дані SimilarWeb свідчать, що веб-версія чат-боту Google Gemini перевищила позначку в 20% ринку. На третьому місці з великим відривом DeepSeek (3,7%). Далі йдуть Grok (3,4%), Perplexity (2%), Claude (2%) і Copilot (1,1%).

Незалежні тести також показали, що Claude Code набагато кращий за ChatGPT для генерації складного коду, тоді як Gemini перемагає в створенні реалістичних зображень.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія OpenAI запропонувала користувачам безкоштовний доступ до ChatGPT Plus. Однак для цього треба виконати деякі дії в сервісі.

 

Головна > Новини > ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

Найбільш обговорювані статті

Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівеньПопит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
У Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнаннямУ Польщі затримали ще одного українця з хакерським обладнанням
У Telegram з'явився стислий переказ довгих постівУ Telegram з’явився стислий переказ довгих постів
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 роціЕксперти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Як часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідженняЯк часто українські IT-фахівці змінюють роботу — результати дослідження
xAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічникаxAI запускає Grok Business і Grok Enterprise — професійні версії свого ШІ-помічника
Названо IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітниківНазвано IT-стартап з найбільшими в історії зарплатами співробітників
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Топ текстів
- 2 тижні назад
Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні
Спецпроєкти - 2 тижні назад
В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Новини - 4 тижні назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 1 тиждень назад
«У кампусі панує гнітюча атмосфера»: випускники топових вузів США не можуть знайти роботу в ІТ
Новини - 1 місяць назад
Творець Linux вважає Ілона Маска «занадто дурним» для роботи в IT
Новини - 3 тижні назад
Amazon викрила IT-фахівця з КНДР завдяки мілісекундам затримки при натисканні клавіатури
Новини - 3 тижні назад
Ціни на оперативну пам’ять за останній квартал зросли на 252%. Експерти пояснюють причини
Новини - 2 тижні назад
OpenAI непомітно розгортає «блоки форматування» в ChatGPT
Новини - 3 тижні назад
Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

Новини

ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

 08.01.2026 09:41

Михайло Федоров розповів, коли почнеться бета-тестування національної LLM

 07.01.2026 16:21

90% фішингових атак відбувається з «орендованого» шкідливого софту

 07.01.2026 15:58

Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

 07.01.2026 12:44

Експорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдів

 07.01.2026 11:35

Google більше не буде щоквартала публікувати вихідний код Android

 07.01.2026 09:36

Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах

 06.01.2026 17:14

В Україні вперше проаналізували безпеку даних у застосунках для онлайн-знайомств

 06.01.2026 15:41

Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень

 06.01.2026 12:07

Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується

 06.01.2026 10:42

Спецпроєкти

В одеському виші відкрили навчальну аптеку, де студенти отримуватимуть практичні навички професії
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Топ текстів тижня
1.
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
2.
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
3.
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
4.
«Найбільша помилка мого життя»: айтівець вигадав більш вигідний оффер від іншого роботодавця, але HR тепер вимагає його копію
5.
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
6.
Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10
7.
Фахівці з кібербезпеки підробляли хакерськими атаками з вимаганням викупу
8.
Попит на senior-розробників в Україні перевищив довоєнний рівень
9.
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»
10.
Розробники знову скаржаться на несподівані обмеження в Claude Code. Anthropic виправдовується

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: