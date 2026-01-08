ChatGPT втрачає популярність. Користувачі все частіше дивляться в бік Google Gemini

Нові дані свідчать про те, що ChatGPT втрачає частку ринку чат-ботів на користь Gemini. Втрата користувачів фіксується для веб-версії сервісу. Щодо аудиторії мобільного застосунку статистики немає, пише Bleeping Computer.

Згідно нового звіту компанії з веб-аналітики SimilarWeb, на початку січня 2026 року частка ChatGPT впала до 65%. Роком раніше чат-бот OpenAI був беззаперечним лідером з часткою 86% користувачів.

Дані SimilarWeb свідчать, що веб-версія чат-боту Google Gemini перевищила позначку в 20% ринку. На третьому місці з великим відривом DeepSeek (3,7%). Далі йдуть Grok (3,4%), Perplexity (2%), Claude (2%) і Copilot (1,1%).

Незалежні тести також показали, що Claude Code набагато кращий за ChatGPT для генерації складного коду, тоді як Gemini перемагає в створенні реалістичних зображень.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія OpenAI запропонувала користувачам безкоштовний доступ до ChatGPT Plus. Однак для цього треба виконати деякі дії в сервісі.