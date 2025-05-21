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Новини 21/05/2025

Chrome зможе автоматично змінювати ненадійні паролі

Дмитро Сімагін

Журналіст

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Майбутнє оновлення браузера Google Chrome зможе автоматично змінювати ненадійні паролі користувачів. Якщо система виявить, що пароль недостатньо безпечний, менеджер паролів запропонує користувачу автоматично його змінити. Отримавши підтвердження, Google сам згенерує надійну заміну. Про це повідомляє The Verge.

Зараз Chrome може лише повідомити про небезпечний або застарілий пароль.

«Ми розглядаємо автоматичну зміну пароля як виграшну стратегію для безпеки, а також для зручності використання. Загалом це дуже зручно для всіх користувачів», — заявила Паріса Табріз, віце-президент і генеральний директор Chrome.

Окремо Табріз зазначила, що менеджер паролів не робитиме щось без контролю та згоди користувача.

На цей час відомо, що Google планує запустити нову функцію автоматичної зміни пароля цього року. Деякі розробники вже почали адаптувати свої сайти та додатки до змін.

Нагадаємо, що вчора Google випустила Stitch — інструмент для розробки UI. Він допомагає створювати інтерфейси веб- та мобільних додатків. За допомогою Gemini 2.5 Pro та Gemini 2.5 Flash, Stitch може генерувати дизайн користувацького інтерфейсу (UI) на основі текстових запитів або зображень.

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