Claude Code отримав режим Ultraplan: переносить обчислення в хмару

Компанія Anthropic представила значне оновлення для свого інструменту Claude Code, додавши режим Ultraplan. Це рішення переносить процес планування складних завдань із локального термінала в хмарне середовище, що значно розширює можливості розробників.

Що таке Ultraplan?

Ultraplan — це спеціальний режим роботи Claude Code (CLI), який делегує етап аналізу коду та генерації плану хмарі Anthropic. Це дозволяє розділити важкі обчислювальні процеси (планування) від виконання коду, яке залишається локальним.

Як це працює

Винесення в хмару: Читання репозиторію та розробка стратегії відбуваються на серверах Anthropic. Це звільняє ресурси вашого комп’ютера та термінал для інших завдань. Веб-інтерфейс для перегляду: Замість того, щоб читати довгі плани в консолі, ви отримуєте посилання на зручний веб-інтерфейс Claude Code. Там можна переглядати чернетки, порівнювати версії плану та вносити уточнення. Два сценарії завершення: Локальне виконання: Ви затверджуєте план у браузері, і він автоматично повертається в термінал для виконання на вашій машині.

Хмарний PR: Claude може спробувати виконати план безпосередньо в хмарі та створити Pull Request (якщо налаштовано відповідні доступи).

Способи запуску

Активувати Ultraplan можна кількома шляхами:

Використати пряму команду /ultraplan у CLI.

Додати ключове слово до запиту.

Перейти з режиму звичайного планування через опцію «Refine with Ultraplan».

Нові режими дозволів (Permission Modes)

Разом з Ultraplan Anthropic уточнила систему рівнів доступу для Claude Code, що дозволяє гнучко балансувати між швидкістю та безпекою:

plan: Тільки читання файлів для дослідження бази коду та пропозиції змін без їх внесення.

acceptEdits: Автоматичне схвалення редагування файлів та базових операцій з файловою системою (mkdir, mv тощо).

auto (Research Preview): Максимальна автономність. Модель працює майже без запитів, але її дії перевіряє окремий класифікатор безпеки. Доступно лише для Team/Enterprise планів.

dontAsk: Виключно для CI/CD — дозволяє лише попередньо схвалені інструменти.

bypassPermissions: Режим для ізольованих середовищ (контейнери/VM), де всі перевірки вимкнено.

Важливі обмеження

Наразі Ultraplan перебуває у стадії research preview. Він доступний користувачам Claude Code з актуальною версією CLI, але не підтримується через сторонні хмарні платформи, як-от AWS Bedrock чи Google Vertex AI. Також захищені шляхи (наприклад, .git або .env) залишаються закритими для автоматичного редагування навіть у найбільш «вільних» режимах.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Anthropic запустила «вбивцю OpenClaw» — Claude Code Channels.

