Claude Code навчили оновлювати застарілі мови програмування: акції IBM обвалились на 13%

IT-гігант IBM став новою «жертвою» штучного інтелекту: компанія опинилась в епіцентрі ринкової паніки після новини про те, що Claude Code тепер може успішно оновлювати застарілі кодові бази на таких мовах програмування, як COBOL. Про це пише CNBC.

У понеділок, 23 лютого 2026 року, акції IBM продемонстрували найстрімкіше одноденне падіння за останні 25 років, втративши понад 13% вартості. Компанія втратила $31 мільярд ринкової капіталізації лише за одну торгову сесію.

Здатність Claude Code ефективно працювати з мовою програмування COBOL, яка є «фундаментом» для більшості legacy-систем у світовому фінансовому секторі, авіаперевезеннях та державному управлінні, може зробити послуги IBM непотрібними для багатьох корпоративних клієнтів.

IBM десятиліттями продає мейнфрейм-системи, оптимізовані для обробки транзакцій, де часто використовується COBOL. За оцінками Anthropic, 95% транзакцій банкоматів у США використовують саме цю мову програмування.

Для IBM публікація в блозі Anthropic стала точним ударом у найбільш прибутковий сегмент бізнесу. Десятиліттями корпорація була монополістом у сфері підтримки та модернізації COBOL-систем. Через дефіцит спеціалістів, які володіють цією мовою, послуги IBM з консалтингу та поступового переходу на сучасні платформи коштували мільярди доларів і тривали роками.

Anthropic стверджує, що Claude Code може модернізувати кодові бази COBOL, відображаючи залежності в тисячах рядків коду, документуючи робочі процеси та виявляючи ризики, на пошук яких «аналітикам-людям могли знадобитись місяці».

Аналітики зазначають, що ситуація з IBM підкреслює новий тренд: штучний інтелект тепер загрожує не лише дрібним стартапам, а й «блакитним фішкам», чий успіх роками базувався на володінні закритими та складними технологіями з минулого.

Нагадаємо, лише кілька днів тому IBM оголосила, що втричі збільшить найм джуніорів: замість програмування вони будуть взаємодіяти з клієнтами.

