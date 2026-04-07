Новини 07/04/2026 09:46

Claude Code: в AMD вважають, що він став «лінивим» і йому не можна довіряти складні завдання

Андрій Савчук

Автор новин

Директорка напрямку штучного інтелекту в компанії AMD Стела Лоренцо публічно розкритикувала інструмент Claude Code від Anthropic. За її словами, колись найкращий помічник для програмістів тепер «халтурить» і не справляється зі складними завданнями, пише The Register.

Команда AMD проаналізувала 6852 сеанси роботи Claude Code, які включали 234 760 викликів інструментів та 17 871 блок мислення. Ось що вони виявили:

  • Поверхневий аналіз: Раніше Claude перечитував код в середньому 6,6 разів перед правками. Тепер — лише 2 рази.
  • Епідемія «лінощів»: Кількість випадків, коли штучний інтелект уникає відповідальності або кидає роботу на півдорозі, зросла з нуля до 10 разів на день.
  • Швидкі, але погані рішення: Замість точкових виправлень Claude почав просто переписувати цілі файли, що свідчило про небажання вникати в деталі.

Що пішло не так?

Проблеми почалися після березневого оновлення. Лоренцо вважає, що в Anthropic почали приховувати внутрішні процеси мислення моделі (thinking blocks).

«Клоду не можна довіряти виконання складних завдань з розробки. Коли мислення стає поверхневим, модель обирає найдешевший шлях: правити без читання та пропонувати найпростіший фікс замість правильного», — написала Лоренцо.

Наслідки для Anthropic

Через падіння якості команда AMD була змушена відмовитися від Claude на користь іншого постачальника обробки даних, назва якого не розголошується.

Лоренцо пропонує додати в Claude Code рівень максимального мислення для розробників, які виконують складні робочі процеси. 

«Поточна модель підписки не розрізняє користувачів, яким потрібно 200 токенів мислення за відповідь, і користувачів, яким потрібно 20 000. Користувачі, які виконують складні інженерні робочі процеси, заплатять значно більше за гарантоване глибоке мислення», — пояснює керівник напрямку штучного інтелекту AMD.

Судячи з обговорення в темі проблеми, багато інших коментаторів Reddit висловили схожі почуття.

Нагадаємо, нещодавно компанія OpenAI випустила плагін Codex, який працює в конкуруючому інструменті Claude Code.

