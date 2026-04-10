10/04/2026 15:28

Claude Cowork став загальнодоступним в усіх тарифних планах на Windows і macOS

Олександр Остапенко

Компанія Anthropic оголосила про масштабне оновлення свого інструменту Claude Cowork. Тепер він доступний користувачам усіх платних тарифних планів на операційних системах macOS та Windows. Разом із розширенням доступу розробники впровадили нові функції для корпоративного керування (Org Controls), пише The Decoder.

Починаючи з січня Claude Cowork був доступний в режимі попереднього перегляду лише для передплатників тарифу Max вартістю $100 або $200 на місяць. Для користувачів інших планів тоді відкрили список очікування.

Основні нововведення:

  1. Розширення доступності: Claude Cowork більше не є ексклюзивом для обмеженого кола користувачів. Тепер кожен, хто має платну підписку, може завантажити десктопний додаток і використовувати ШІ-помічника безпосередньо у своїй операційній системі.
  2. Корпоративний контроль: Для організацій додано інструменти адміністратора. Зокрема, з’явився доступ на основі ролей, можливість встановлювати ліміти бюджету для окремих команд, розширена аналітика використання та моніторинг через OpenTelemetry.
  3. Інтеграція із Zoom: Новий конектор дозволяє Claude Cowork автоматично отримувати резюме зустрічей та переліки завдань із Zoom. Адміністратори можуть гнучко налаштовувати ці інтеграції, наприклад, обмежуючи права на запис даних.

Що таке Claude Cowork? Це версія Claude Code, адаптована не для розробників, а для офісних працівників — фахівців із маркетингу, фінансів та права. На відміну від звичайного чат-боту у веб-версії, Cowork має прямий доступ до файлів на локальному диску користувача, що дозволяє йому ефективніше працювати над звітами, презентаціями та дослідженнями.

Безпека та партнерство: Anthropic зазначає, що як і будь-яка агентна система, Claude Cowork потребує уваги до кібербезпеки (зокрема, захисту від промпт-ін’єкцій). Цікаво, що технологію Cowork уже адаптує Microsoft для свого сервісу Copilot, тестування якого розпочнеться найближчим часом.

Завантажити десктопну версію можна на офіційному сайті claude.com/download.

Нагадаємо, що передплатникам Claude Code тепер доведеться доплачувати за використання OpenClaw.

