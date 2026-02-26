«Де докази, Ілон?»: суддя не вважає, що OpenAI викрала технологічні секрети xAI

Все йде до того, що Ілон Маск, схоже, програє справу проти OpenAI. Нагадаємо, кілька місяців тому засновник xAI звинуватив компанію Сема Альтмана в тому, що вона переманила вісім її співробітників, щоб у нібито незаконний спосіб отримати від них доступ до комерційних секретів xAI, пов’язаних з дата-центрами та чат-ботом Grok.

24 лютого окружний суддя США Ріта Ф. Лін ухвалила рішення про задоволення клопотання OpenAI про відхилення позову Маска, заявивши, що xAI не надала доказів будь-яких неправомірних дій з боку OpenAI, пише Ars Technica.

У своєму позові xAI зосередилася на припущеннях — низці ймовірних дій, які колишні співробітники могли здійснити, працюючи на новій роботі у конкурента. При цьому представники компанії Маска так й не змогли навести доказів того, що OpenAI спонукала цих людей до крадіжки комерційних таємниць. Також не були надані хоча б якісь факти, що хтось з них використовував вкрадені комерційні таємниці в компанії OpenAI.

Двоє співробітників, справді, зізналися у крадіжці конфіденційної інформації: обидва завантажили вихідний код xAI, а один неправомірно зберіг на своєму пристрої нібито конфіденційний запис онлайн-зустрічі з Маском. Ще кількох звинуватили в зберіганні менш важливих даних: робочих чатів на своїх пристроях. Дехто взагалі не зберігав жодної конфіденційної інформації з колишньої роботи, але їх теж приплели до справи.

Суддя Лін дійшла висновку, що «хоча xAI може висувати претензії щодо незаконного привласнення проти кількох своїх колишніх співробітників, вона не має правдоподібних претензій щодо незаконного привласнення проти OpenAI».

Рішення Лін, ймовірно, не стане кінцем судового розгляду, оскільки вона дозволила xAI внести зміни до своєї скарги, для усунення поточних недоліків.

