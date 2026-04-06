Де найлегше знайти роботу в українському ІТ: MilTech і C++

Український ІТ-ринок розпочав 2026 рік із потужної динаміки. Статистика за перший квартал демонструє не лише відновлення активності найму, а й встановлення нових рекордів, які не фіксувалися останні кілька років. Про це йдеться в останньому статистичному звіті DOU.

Вакансії: найкращий результат за 50 місяців

Березень 2026 року став знаковим для ринку — кількість опублікованих вакансій наближається до позначки 8 тисяч. Це найкращий показник із січня 2022 року. Загалом за квартал кількість пропозицій зросла на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Цікаво, що драйверами кількісного зростання стали не лише технічні спеціалісти, а й суміжні напрями:

Маркетинг, HR та Sales: продемонстрували найбільший приріст.

DefTech / MilTech: кожна сьома вакансія на ринку зараз стосується оборонних технологій (рекордні 1120 вакансій у березні).

Технічні лідери росту: Node.js , .NET, Embedded та С++.

Конкуренція: Front-end під тиском

Попри зростання кількості робочих місць, боротьба за них стала ще запеклішою. Кількість кандидатів у пошуку також оновила рекорди: у березні на вакансії відгукувалися понад 22 тисячі фахівців, що згенерували 131 тисячу відгуків.

Середній рівень конкуренції по категоріях:

Front-end: абсолютний лідер і рекордсмен — 132 відгуки на одну вакансію. При цьому активність зросла переважно серед досвідчених розробників (3+ роки).

QA: 76 відгуків на вакансію (поступове зростання з осені минулого року).

Java та Project Management: тримаються на рівні 61 відгуку.

C++: залишається однією з найбільш «спокійних» категорій для розробників — близько 9 відгуків на оголошення. Для порівняння: на вакансію Node.js у середньому припадає 51 відгук, iOS — 48 відгуків.

Ключові тренди кварталу

Мілітарі-вектор: 7 із 20 найактивніших компаній на ринку безпосередньо пов’язані з оборонним сектором або Силами оборони.

Апаратні рішення: Попит на Hardware-фахівців та Embedded-розробників зріс майже вдвічі, що корелює з розвитком виробництва дронів та систем РЕБ.

Нетехнічний ренесанс: Категорії Finance, Legal та Support також показують рекордні рівні вакансій, що свідчить про стабілізацію та структурування бізнес-процесів в ІТ-компаніях.

Ринок праці ІТ у 2026 році стає все більш сегментованим. З одного боку, ми бачимо неймовірний попит на фахівців у MilTech та Hardware, з іншого — виснажливу боротьбу за робоче місце серед JavaScript-розробників. Навичка адаптації до вимог оборонного сектору або перехід у дефіцитні ніші стають ключовими стратегіями для успішного працевлаштування.

