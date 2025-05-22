Devstral — нова LLM-модель з відкритим кодом, створена спеціально для розробки ПЗ

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Французький стартап Mistral випустив Devstral — нову LLM-модель з відкритим кодом, яка створена спеціально для розробки програмного забезпечення.

Devstral має 24 мільярдів параметрів, що робить її доступною для локального розгортання на ПК з одним графічним процесором Nvidia RTX 4090 або Mac із 32 ГБ оперативної пам’яті. Це може зацікавити тих розробників, яким важлива конфіденційність, або тих, хто працює без доступу до інтернету.

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Модель підтримує контекстне вікно на 128 000 токенів та використовує токенізатор Tekken зі словником на 131 000 слів для роботи з великими кодовими базами. На відміну від більшості інших мовних моделей, які орієнтовані на автодоповнення коду, Devstral оптимізована для агентних робочих процесів. Вона інтегрується з фреймворками, такими як OpenHands, SWE-Agent та OpenDevin, що дозволяє їй аналізувати великі кодові бази, редагувати кілька файлів і виконувати багатоетапні завдання.

За даними Mistral, її модель перевершує інші аналогічні LLM з відкритим кодом, такі як Gemma 3 27B від Google і V3 від китайської DeepSeek. Згідно бенчмарку SWE-Bench Verified, Devstral набрала 46,8% на 500 реальних задачах з GitHub. Вона також випереджає на більш ніж 20% деякі закриті моделі, такі як GPT-4.1-mini.

«На даний момент це, безумовно, найкраща відкрита модель для SWE-Bench Verified і для кодових агентів», — запевняють в Mistral.

Devstral доступна для завантаження на Hugging Face, Ollama, Kaggle, LM Studio та Unsloth. Модель підтримує фреймворки, включно з vLLM, Transformers та Mistral Inference. Також модель доступна через API Mistral Le Platforme під назвою `devstral-small-2505` з ціною $0,10 за мільйон вхідних токенів та $0,30 за мільйон вихідних токенів (приблизно 750 000 слів).

Нагадаємо, що днями стало відомо, що компанія Apple планує зробити свої LLM-моделі доступними для розробників.

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