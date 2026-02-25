banner
Новини 25/02/2026 10:43

Discord відкладає перевірку віку користувачів. Причиною став Пітер Тіль

Дмитро Сімагін

Популярна серед геймерів платформа Discord вирішила відкласти перевірку віку своїх користувачів до другого півріччя поточного року. План верифікації зазнав серйозної критики після того, як було виявлено зв’язок між Discord та інфраструктурою спостереження США, пише Neowin.

Згідно попереднього анонсу, вже з березня всіх 200 мільйонів користувачів мали перевести до обмежень, відповідних підліткам, якщо вони не пройдуть сканування обличчя або не нададуть державне посвідчення особи.

Хоча ця нова вимога сама по собі викликала масову негативну реакцію серед геймерів, найгірше було попереду. Трохи пізніше виявилось, що партнером Discord з верифікації є компанія Persona, яка підтримується Фондом Пітера Тіля. Того самого, який є співзасновником Palantir, активно просував у політику Джей Ді Венса, а зараз підтримує найбільш суперечливі рішення адміністрації президента США Дональда Трампа.

В IT-індустрії Palantir відома тим, що створює системи спостереження для розвідувальних служб США та постачає «ланцюжок знищення на базі штучного інтелекту», який дозволяє автономно керувати датчиками, від дронів до супутників, для визначення місцезнаходження та знищення військових цілей.

18 лютого дослідники виявили код Persona на сервері, авторизованому урядом США, з 2456 доступними файлами. У цих файлах знайшли детальну інформацію про масштабне стеження, яке програмне забезпечення Persona здійснює за своїми користувачами. Окрім верифікації віку, воно виконує 269 різних перевірок: розпізнає обличчя за списками, шукає обличчя «політично значущих осіб», перевіряє «негативні медіа» за 14 категоріями та оцінює користувачів за «шкалою ризику».

Persona збирає — і може зберігати до трьох років — IP-адреси, відбитки пальців браузера та пристрою, номери посвідчень особи, номери телефонів, імена, обличчя, а також низку аналітичних даних, які можна побачити на фотографіях «селфі»: такі як підозрілі об’єкти, на фоні яких фотографувався користувач.

Через скандал у соцмережах технічний директор Discord Станіслав Вишневський публічно заявив, що компанія відкладає впровадження нових правил перевірки особи до другої половини 2026 року. Discord внесе структурні зміни, перш ніж додавати верифікацію обличчя ще раз.

Нагадаємо, що кілька днів тому українець отримав 5 років ув’язнення за «ферми ноутбуків» для північнокорейських програмістів.

