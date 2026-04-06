Новини 06/04/2026 15:04

Ефект вайб-кодингу: кількість заявок в App Store зросла на рекордні 84%

Олександр Остапенко

Автор новин

Маркетплейс мобільних застосунків App Store за останній квартал отримав рекордну кількість заявок від розробників нових додатків. За даними Apple, зростання складає +84%, пише The Next Web.

Ця цифра підтверджує дані компанії Sensor Tower, яка відстежила річне зростання на 56% у статистиці запусків мобільних iOS-додатків у грудні 2025 року та 54,8% зростання у січні 2026 року. Сьогодні це найвищі темпи зростання за чотири роки.

Загальна кількість активованих в App Store додатків за весь 2025 рік досягла 557 000 нових програм, що є найбільшим показником з 2016 року.

Потік програм навантажує інфраструктуру рецензування Apple, тому час перевірки та затвердження іноді зростає до 30 днів, хоча раніше цей термін міг обмежитись 24 годинами.

Експерти пов’язують зростання з невеликою групою платформ для вайб-кодування. Редактор коду Cursor, який використовують 7 мільйонів розробників, у березні 2026 року отримав $2 мільярди річного доходу. Оцінка компанія Cursor (Anysphere) зросла до $29,3 мільярда. 

Компанія Lovable, орієнтована no-code розробнику, має $200 мільйонів річного доходу наприкінці 2025 року, що в п’ятдесят разів більше, ніж рік тому. Нещодавно її оцінили в $6,6 мільярда. Компанія Replit заробила в минулому році $240 мільйонів та має понад 150 000 платних клієнтів.

Ідея цих платформ проста: тепер будь-хто, хто має ідею та підключення до інтернету, може створити власний мобільний застосунок та подати заявку на його публікацію в App Store. Проблема для Apple полягає в тому, що ця динаміка, яка робить вайб-кодування комерційно привабливим, структурно несумісна з тим, як працює процес рецензування в App Store.

Процес перевірки в App Store був розроблений таким чином, що розробник надсилає статичну збірку, спеціалісти Apple її перевіряють, а користувачі отримують схвалену збірку. Ефект вайб-кодингу помітний в інфраструктурі Apple. Розробники, які подавали заявки до App Store у березні 2026 року, повідомляли про затримки розгляду від семи до 30 або більше днів, порівняно з історичним базовим показником від 24 до 48 годин, причому більша частина часу затримки проводилася в черзі «Очікування розгляду». Тепер треба чекати кілька тижнів, перш ніж рецензент лише почне розглядати вашу програму. 

Нагадаємо, що за даними Sensor Tower та Wells Fargo Securities, у грудні 2025 року кількість нових iOS-додатків в каталогу App Store збільшилася на 60% у порівнянні з груднем 2024 року.

