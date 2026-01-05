Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
На думку аналітиків дослідницької групи Foote Partners, у 2026 році ринок IT чекає трансформація, пов’язана із тим, що компанії переходять від інвестицій в штучний інтелект до активного впровадження цієї технології у свої робочі процесі. Це означає, що роботодавці все більше зацікавлені у фахівцях, які мають широкий перелік навичок, а не тих, хто вузько спеціалізується на одній технології, пише Dice.
Серед IT-скілів, які втрачають цінність, експерти відмічають професії, де робота є повторюваною, рішення приймаються на основі правил, а результат вимагає виконання, але не відповідальності. У зоні ризику ручне тестування ПЗ, сортування, дедуплікація, маршрутизація, створення дашбордів, SOC-аналітики початкового рівня.
Автоматизація тестування та генерація тестів за допомогою штучного інтелекту зменшують потребу у великих командах Manual QA. Фахівці, які застосовують комбінований підхід гібридного забезпечення якості, автоматизації та неперервної взаємодії/комплексного аналізу (CI/CD), мають більше шансів залишитися на роботі та зберегти свою ринкову вартість.
Що стосується перспективних навичок в IT, то за підсумками 2025 року у цей перелік входять:
- AWS Codebuild
- Artificial Intelligence Ops
- AI Mode Optimization
- Amazon Athena
- Apache Iceberg
- Azure OpenAI
- Computer Vision
- Deep Learning
- Machine Learning
- MLOps
- Neural Networks
- ONNX
- Prompt Engineering
Наявність у фахівця однієї чи кількох навичок з цього списку в 2025 році додавало до його базової зарплати премії від 18% до 23%.
Наприклад, сертифікація Certified Artificial Intelligence Scientist (CAIS), яка охоплює концепції та методи побудови екосистем штучного інтелекту, додає до зарплати 50%, згідно з даними Foote Partners IT Skills and Certifications Pay Index. Пройшовши курси для отримання оновленого сертифіката IBM Professional Engineering Professional, можна сподіватись на прибавку до зарплати на 11%.
Варто зауважити, що компанії в першу чергу шукають кандидатів на нові посади, які поєднують кілька дефіцитних навичок, таких як архітектори платформ та операцій штучного інтелекту або розробники систем ШІ.
