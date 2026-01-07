logo

Новини 07/01/2026 11:35

Експорт ІТ-послуг щороку приносить Україні близько $6,5 мільярдів

За даними Національного банку, за 11 місяців 2025 року Україна заробила на експорті ІТ-послуг $5,97 млрд. Якщо ж враховувати грудень, то цей показник становить близько $6,5 мільярдів, повідомляє «Опендатабот».

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, експорт IT-послуг зріс на 2,4%. У середньому сектор високих технологій приносить державі $543 млн щомісяця. На цей вид діяльності припадає 42% від усього експорту послуг України.

Водночас, незважаючи на незначне зростання порівняно з 2024 роком, сфера IT ще не досягла показників пікового періоду. Поточні доходи все ще на 3% менші, ніж у 2021 році, та майже на 10% поступаються результатам 2022 року, коли середньомісячний показник був $612 млн.

Якщо ж оцінювати весь експорт держави (включно з товарами), то частка ІТ становить 12%. Оскільки в 2025 році загальний експорт товарів і послуг з України знизився на 5% (до $49,21 млрд), стабільні показники IT-галузі свідчать про те, що частка високотехнологічного експорту в економіці країни збільшується.

Нагадаємо, що в 2025 році Україна піднялась на 14 позицій у світовому рейтингу розвитку штучного інтелекту. 

 

