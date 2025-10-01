Експорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 році

За підсумками серпня обсяг IT-експорту з України скоротився на 2,7% — до $540 мільйонів. Вітчизняній економіці це принесло на $15 мільйонів менше у порівнянні з липнем поточного року. Ці дані наводить Львівський IT Кластер з посиланням на статистику НБУ.

За 8 місяців 2025 року загальний експортний виторг ІТ-послуг склав $4,3 млрд, що на 1,1% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Якщо ж порівнювати серпень 2025 із серпнем 2024 року, то цьогорічні показники IT-послуг збільшились на 6,5% або на $33 мільйони.

Загальний експорт усіх послуг з України у серпні 2025 року склав $1,28 мільярди, що на $71 мільйон або ж 5,2% менше порівняно з липнем.

На думку керівника Львівського ІТ Кластера Степана Веселовського, попри виклики повномасштабної війни, українська техіндустрія продовжує демонструвати вражаючу стійкість. Про це свідчать результати цьогорічної IT Arena — головної технологічної події України, яка об’єднала найбільшу кількість учасників за всі роки конференції — 6450 гостей з майже 40 країн світу. Інвестиційний фонд найбільшого та найавторитетнішого змагання стартапів в Україні — Startup Competition — сягнув рекордних $15 000 000. Це свідчить про інтерес глобальних інвесторів до українських технологічних продуктів.

