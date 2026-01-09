EPAM заключає партнерство з Cursor для створення та масштабування команд ШІ-розробників

Одна з найбільших світових аутсорс-компаній EPAM Systems оголосила про стратегічне партнерство з Cursor. Мета співпраці — прискорення впровадження генеративних ШІ-рішень в розробці програмного забезпечення. Про це повідомляє блог EPAM.

Партнерство з платформою Cursor допоможе EPAM Systems, на яку працює близько 10 тисяч українських розробників, у впровадженні великомасштабних технологій на базі штучного інтелекту для оптимізації процесу та часу розробки.

«Хоча більшість великих підприємств уже інвестували в інструменти кодування зі штучним інтелектом, багато команд стикаються з труднощами при впровадженні та щоденному використанні», — заявив Дмитро Товпеко, віце-президент EPAM.

Співпраця між обома компаніями спрямована на підтримку клієнтів у трьох ключових галузях: масштабування ШІ-орієнтованих робочих процесів для тисяч розробників, надання доступу до передових LLM-моделей та прискорення впровадження через навчання та управління змінами.

Майкл Шерр, керівник відділу розвитку бізнесу Cursor, заявив: «Завдяки глибокій експертизі EPAM у корпоративних впровадженнях та чіткому баченню ШІ-орієнтованого життєвого циклу розробки ПЗ, у поєднанні з нашою ШІ-орієнтованою IDE та агентами, ми допомагаємо глобальним клієнтам масштабувати унікальний та трансформаційний досвід Cursor».

У компанії EPAM працює близько 50 000 фахівців у всьому світі. Тому більш тісна інтеграція з IDE від Cursor на базі штучного інтелекту може суттєво покращити процес розробки ПЗ.