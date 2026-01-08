logo

Новини 08/01/2026 14:59

Фінансове планування для ІТ: як не загубитися серед валют, грантів і цифрових податків

Дмитро Сімагін

Журналіст

ІТ‑галузь одна з найдинамічніших у світі. Технології змінюються буквально щотижня: нові фреймворки, хмарні сервіси, штучний інтелект стають нормою. Але багато хто не помічає, що така швидкість оновлень стосується не лише розробки продуктів, а й фінансів і бухгалтерії.

Доходи приходять із різних джерел, часто міжнародних, з’являються нові моделі монетизації, гранти для стартапів, а податкове законодавство постійно адаптується. Тому фінансове планування на 2026 рік має бути гнучким, стратегічним, враховувати нові податкові режими, міжнародні платежі, грантові надходження та нестандартні джерела доходів. Співзасновниця бухгалтерської компанії «CeDePe» Ірина Качмарчик розповіла, як зробити планування допоміжним інструментом розвитку ІТ-бізнесу. 

Податкове середовище у 2026 році

Хороша новина: ставки для ІТ не зміняться. Не дуже хороша: податкове середовище стане більш вимогливим, системним і цифровим. Зміни відбудуться не в цифрах, а в логіці контролю. І саме це найбільше впливає на фінансове планування.

У 2025 збільшилась увага податкової до правильної класифікації доходів. Ця тенденція продовжиться і надалі. Податкову цікавить не лише сума, а й те, що саме компанія продає: послугу, доступ до платформи, ліцензію чи інтелектуальний продукт. У фінансовому плануванні на 2026 рік це означає одне: доходи потрібно планувати не «загальною цифрою», а деталізовано.

Спеціальну систему оподаткуванню і надалі матимуть резиденти Дія.City. Податок на виведений капітал (ПнВК) 9% сплачують тільки при виведенні коштів з бізнесу, тож компанія може реінвестувати прибуток у розвиток без податку. Ще одна особливість — гнучкі правила оплати праці. Для працівників і гіг-спеціалістів ПДФО становить 5% замість стандартних 18%, плюс мінімальні ЄСВ. Це зменшує податкове навантаження на зарплати й робить бюджет більш передбачуваним.

Валютні коливання та ризики

ІТ-компанії часто отримують гроші у валюті, але витрачають їх у гривнях. Курс валют постійно змінюється, і це може впливати на ваш дохід. Тому під час планування варто:

  1. Закладати «страховку» на випадок падіння або стрибка курсу.
  2. Вести облік доходів у валюті та витрат у гривнях, щоб бачити реальний ефект коливань.
  3. Розглядати прості способи захисту, наприклад, фіксований курс у договорах або часткове конвертування відразу.

Гранти та стартап-фінансування

Лише за перший квартал 2025 року українські ІТ-стартапи залучили рекордні $450 млн інвестицій. У 2026 році ця тенденція зростатиме. Важливо пам’ятати: гранти — це не класичний дохід, а цільове фінансування. Тобто гроші видаються під конкретні завдання або проєкти. Якщо їх не відокремлювати від комерційних надходжень, легко втратити контроль над бюджетом.

Що планувати, щоб не заплутатися?

  1. Бюджет гранту: розбийте на категорії (зарплати, маркетинг, розробка, обладнання) і прив’язуйте витрати до конкретних цілей гранту.
  2. Терміни та звітність: усі гранти вимагають регулярних звітів, тому закладайте час та ресурси на підготовку документів.
  3. Додаткові інвестиції: інвестори часто хочуть бачити, як стартап буде масштабуватися після гранту, тому плануйте фінансову «дорожню карту» на 6–12 місяців.
  4. Комбінування джерел: поєднувати гранти та венчурне фінансування можна, але треба чітко розмежовувати, які витрати покриває кожне джерело.

У 2026 році фінансова стратегія ІТ-компаній має бути такою ж гнучкою, як і технології, що вони створюють. Для цього потрібно зібрати всі доходи, податки й валютні ризики в єдину систему. Це дозволить вам займатись розвитком бізнесом, не відволікаючись на екстрене гасіння бухгалтерських проблем.

 

